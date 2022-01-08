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  • Житель Эстонии: отдам свою машину тому, кто оплатит мой счет за электричество

Житель Эстонии: отдам свою машину тому, кто оплатит мой счет за электричество

Мужчина отдаст машину тому, кто оплатит его счет за электричество. ФОТО: Sotsiaalmeedia kuvatõmmis

В социальных сетях распространяется необычное объявление: житель Эстонии обещает отдать свою машину тому, кто оплатит его счет за электричество, передает Postimees.

«Тот, кто оплатит мой счет за электричество, получит Ford Focus. Техосмотр и страховка до лета, поставлены зимние шины. Ездит», - подписано опубликованная фотография автомобиля Ford Focus. В посте не упоминается, какая сумма в счете за электричество.

Самые дешевые автомобили этой марки на портале по продажам машин можно найти за 600-700 евро, а более дорогие стоят несколько тысяч евро.

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