Житель Эстонии: отдам свою машину тому, кто оплатит мой счет за электричество
В социальных сетях распространяется необычное объявление: житель Эстонии обещает отдать свою машину тому, кто оплатит его счет за электричество, передает Postimees.
В социальных сетях распространяется необычное объявление: житель Эстонии обещает отдать свою машину тому, кто оплатит его счет за электричество, передает Postimees.
«Тот, кто оплатит мой счет за электричество, получит Ford Focus. Техосмотр и страховка до лета, поставлены зимние шины. Ездит», - подписано опубликованная фотография автомобиля Ford Focus. В посте не упоминается, какая сумма в счете за электричество.
Самые дешевые автомобили этой марки на портале по продажам машин можно найти за 600-700 евро, а более дорогие стоят несколько тысяч евро.