Российские биатлонисты одержали победу на этапе Кубка мира
Российские биатлонисты Антон Бабиков и Кристина Резцова одержали победу в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
Российские биатлонисты Антон Бабиков и Кристина Резцова одержали победу в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
Бабиков и Резцова пробежали дистанцию за 41 минуту 37,1 секунды, допустили 12 промахов и зашли на один штрафной круг.
Вторыми финишировали австрийцы Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер, замкнули тройку призеров украинцы Дарья Блажко и Артем Тищенко.
Эстонская пара Кадри Лехтла и Калев Эрмитс начали выступление хорошо, но удержать выступление на достойном уровне не смогли. Поначалу они завоевали места в первой десятке, но во второй части состязаний сдали позиции и пришли последними.
Первая тройка в сингл-миксте:
1. Кристина Резцова и Антон Бабиков (Россия) — 41.37,1 (1+12)
2. Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +41,5 (1+13)
3. Дарья Блажко и Артем Тищенко (Украина) — +1.03,6 (0+12)