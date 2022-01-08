Российские биатлонисты одержали победу на этапе Кубка мира

Бабиков и Резцова пробежали дистанцию за 41 минуту 37,1 секунды, допустили 12 промахов и зашли на один штрафной круг.

Эстонская пара Кадри Лехтла и Калев Эрмитс начали выступление хорошо, но удержать выступление на достойном уровне не смогли. Поначалу они завоевали места в первой десятке, но во второй части состязаний сдали позиции и пришли последними.