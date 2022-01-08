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Российские биатлонисты одержали победу на этапе Кубка мира

Биатлон. Фото иллюстративное ФОТО: PETTER ARVIDSON / imago images / Bildbyran

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Кристина Резцова одержали победу в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Бабиков и Резцова пробежали дистанцию за 41 минуту 37,1 секунды, допустили 12 промахов и зашли на один штрафной круг.

Вторыми финишировали австрийцы Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер, замкнули тройку призеров украинцы Дарья Блажко и Артем Тищенко.

Эстонская пара Кадри Лехтла и Калев Эрмитс начали выступление хорошо, но удержать выступление на достойном уровне не смогли. Поначалу они завоевали места в первой десятке, но во второй части состязаний сдали позиции и пришли последними.

Первая тройка в сингл-миксте:

1. Кристина Резцова и Антон Бабиков (Россия) — 41.37,1 (1+12)

2. Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +41,5 (1+13)

3. Дарья Блажко и Артем Тищенко (Украина) — +1.03,6 (0+12)

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