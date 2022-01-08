В воскресенье электричество на бирже подешевеет
Средняя цена электричества на бирже Nord Pool в воскресенье, 9 января, составит 145,82 евро за мегаватт-час, что почти на 10% меньше, чем в субботу.
Средняя цена электричества на бирже Nord Pool в воскресенье, 9 января, составит 145,82 евро за мегаватт-час, что почти на 10% меньше, чем в субботу.
Максимальный тариф в воскресенье будет на уровне 243,19 евро за мегаватт-час в период с 19 до 20 часов. На час раньше и час позже цена также превысит 200 евро за мегаватт-час, передает rus.err.ee.
Самым дешевым электричество будет после полуночи до четырех часов утра.
Средняя биржевая цена электричества в субботу составляла 159,96 евро за мегаватт-час.