Сб, 8.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

В воскресенье электричество на бирже подешевеет

Электричество. Иллюстративное фото. ФОТО: Tairo Lutter

Средняя цена электричества на бирже Nord Pool в воскресенье, 9 января, составит 145,82 евро за мегаватт-час, что почти на 10% меньше, чем в субботу.

Максимальный тариф в воскресенье будет на уровне 243,19 евро за мегаватт-час в период с 19 до 20 часов. На час раньше и час позже цена также превысит 200 евро за мегаватт-час, передает rus.err.ee.

Самым дешевым электричество будет после полуночи до четырех часов утра.

Средняя биржевая цена электричества в субботу составляла 159,96 евро за мегаватт-час.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back