Умер скандально известный дебошир Кристьян-бэха

Старый знакомый Кристьяна подтвердил Elu24, что Кристьян-бэха действительно покинул этот мир в пятницу, 7 января. «Перетренировался и каждый день вкалывал себе тестостерон, его легкие не выдержали, а скорая помощь не приехала достаточно быстро», — рассказывает знакомый.