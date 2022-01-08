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Умер скандально известный дебошир Кристьян-бэха

Кристьян Каттай. ФОТО: Politsei

В пятницу, 7 января, на Филиппинах умер 35-летний известный в Эстонии дебошир Кристьян Каттай, которого в народе прозвали Кристьяном-бэхой.

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Старый знакомый Кристьяна подтвердил Elu24, что Кристьян-бэха действительно покинул этот мир в пятницу, 7 января. «Перетренировался и каждый день вкалывал себе тестостерон, его легкие не выдержали, а скорая помощь не приехала достаточно быстро», — рассказывает знакомый.

Знакомый также прислал в редакцию видео, на котором Каттай тяжело дышит. «Вот так я дышу», — сказал мужчина на английском языке. Elu24 также получил видео, как полиция огораживает место происшествия лентой.

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