Президент Союза медсестер Эстонии Аннели Каннус вступила в партию

Об этом BNS сообщила пресс-служба партии, отметив, что присоединиться к политической силе Аннели Каннус подвигло четкое понимание того, что Эстония нуждается в переменах.

«Ценности партии «Эстония 200» как раз те, в которых нуждается Эстония завтрашнего дня. Умные и разбирающиеся в теме люди, не боящиеся задавать вопрос — почему? Энтузиазм, желание разобраться и найти решение — вот так надо действовать в политике, поэтому я выбрала «Эстонию 200», - объяснила Каннус свой выбор.

В сфере практической медицины и медицинского образования Аннели Каннус работает более 25 лет. В начале 90-х годов она преподавала в Тартуском медицинском училище, затем стала директором учебного заведения.

После того, как училище реорганизовали в Тартускую Высшую школу здравоохранения, Аннели Каннус избрали ее первым ректором. На сегодня Аннели Каннус является президентом Союза медсестер Эстонии. С осени прошлого года она - депутат горсобрания Тарту и член комиссии по социальным делам - и ревизионной комиссии.

"Эстония 200" — либеральная политическая партия Эстонии, основанная в ноябре 2018 года. Своей целью партия ставит развитие идейной конкуренции нынешним эстонским политическим партиям и предлагать смелые идеи по созданию лучшей Эстонии. Инициаторы движения хотят выйти за рамки одного избирательного цикла, потому что, по их мнению, это единственный способ построить 200-летнюю Эстонию. Ключевые тезисы партии: личные свободы, прозрачность, ответственность каждого, инновации, амбиции и эстонский образ мысли.