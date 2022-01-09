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  • Эстонский коуч по менеджменту предсказал 10 вещей, которые произойдут в 2022 году

КАК ТЕБЕ ТАКОЕ, ВАНГА? ⟩ Эстонский коуч по менеджменту предсказал 10 вещей, которые произойдут в 2022 году

Aasta 2022. ФОТО: zero take / Unsplash

Тренер по менеджменту Раймо Юлавере рассказывает в своем блоге о том, что произойдет в этом году.

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В свое время Ванга предсказала распад Советского Союза, смерть Сталина, Чернобыльскую катастрофу, гибель подводной лодки «Курск» и теракты 11 сентября. Кстати, список событий, которые она предсказала ошибочно - столь же длинный (а то и длиннее).

Раймо Юлавере предсказывает, в свою очередь, провал Олимпиады, падение крипторынка, политические кризисы и взрыв Метавсесленной.

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