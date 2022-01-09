У торгового центра Т1 с понедельника будет новый исполнительный директор

«Я с большим энтузиазмом приступаю к управлению возрождением T1. Центр имеет большой потенциал при правильном управлении и наличии профессиональной команды. Тесное сотрудничество с работающими в здании предприятиями, партнерами и клиентами чрезвычайно важно для успеха центра. Это станет моим приоритетом - наряду с разработкой новой концепции центра вместе с нашей командой», - сказал Хыбе.

По словам Хыбе, у центра отличное местоположение, которое со временем станет еще более привлекательным, учитывая будущий терминал Rail Baltic. «Сочетая в себе местный и международный опыт в области коммерческой недвижимости, центр привлечет хорошо подобранную группу арендаторов, превратившись, таким образом, в многофункциональный центр», - сказал Хыбе.

С 2013 года Хыбе работал генеральным директором Saku Suurhall, и под его руководством там прошли многочисленные крупные мероприятия. Ранее он также два года проработал директором по продажам и маркетингу USS Security, и шесть лет являлся директором по маркетингу Sportland International Group на шести рынках.

С 2009 года Хыбе является одним из главных организаторов Rally Estonia. Сегодня это официальный этап чемпионата FIA World Rally Championship (WRC), который в 2020 году транслировался в прямом эфире в 160 странах для 740 млн зрителей. В 2021 году Хыбе получил от президента Эстонии Орден Белой звезды V степени.

Банкротные управляющие в середине декабря объявили победителем третьего аукциона по продаже торгового центра T1 Mall of Tallinn кредитора Lintgen Adjacent Investments S.à.r.l, который купил центр по стартовой цене 55 млн евро.

Lintgen — крупнейший кредитор в деле о банкротстве фирмы-владельца торгового центра T1. Инвестиционная компания приобретет принадлежащий обанкротившемуся AS Tallinna Moekombinaat участок по адресу Петербургское шоссе, 2 с действующим на нем торговым центром T1 Mall Of Tallinn.

По словам консультировавшего Lintgen Яана Лотта, здание станет многофункциональным центром. Торговля будет сосредоточена на двух нижних этажах, новый вход будет построен со стороны железной дороги и центра Юлемисте, а движение между 1-м и 2-м этажами будет улучшено.

На третьем этаже будут добавлены офисные помещения, спортивные и развлекательные мероприятия, медицинские и коммунальные услуги. По оценке компании, четвертый этаж не нуждается в значительных концептуальных изменениях.

Участок и центр ранее выставляли на аукционы со стартовой ценой 85 млн евро, а затем 65 млн евро, но оба аукциона провалились. В третьем туре аукциона в конце 2021 года со стартовой ценой 55 млн евро приняли участие пять покупателей, но поступило одно предложение по стартовой цене.