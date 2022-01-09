Погибшие либо замерзли, либо надышались углекислым газом ФОТО: BBC News

По меньшей мере 21 человек погиб на севере Пакистана в результате сильного снегопада, застряв в автомобильной пробке около курортного города Мурри. Полиция сообщила, что шесть человек замерзли, а остальные, скорее всего, отравились выхлопными газами.

Министр внутренних дел Пакистана Шейх Рашид Ахмед заявил в субботу, что коллапс был вызван огромным числом людей, направившихся любоваться снегом на горный курорт, основанный в XIX веке в качестве санатория для британских колониальных войск.

По данным полиции, за последние дни в город, расположенный примерно в 64 км от Исламабада, прибыло более 100 тысяч автомобилей. Их привлек небывало сильный снегопад.

Военные пытаются спасти людей, которые оказались в снежной ловушке ФОТО: EPA

Около 1 тысячи автомобилей до места назначения не доехали и застряли в снегу. На фотографиях и видео, опубликованных в соцсетях, видно, что машины стоят бампер к бамперу, по крыши засыпанные снегом. Дороги оказались заблокированы и снегом, и упавшими деревьями, пишет агентство Синьхуа. Власти объявили горный курорт зоной стихийного бедствия.

"Впервые за 15-20 лет такое большое число туристов стекалось в Мурри, что вызвало большой кризис", - заявил глава МВД.

Солдаты пакистанской армии принимают участие в спасательных работах в Мурри ФОТО: EPA

Полиция сообщила, что по меньшей мере шесть человек замерзли в своих автомобилях. В качестве возможной причины смерти остальных туристов указано отравление выхлопными газами. По данным экстренных служб, погиб по меньшей мере 21 человек, в том числе 10 детей.

На видео в соцсетях видно, как целые семьи, включая детей, лежат мертвыми в занесенных снегом автомобилях, пишет агентство Рейтер. Официальный представитель правительства штата Пенджаб Хасан Кхавар заявил на пресс-конференции, что все погибшие находились в пяти автомобилях.

"Их автомобили не пострадали от деревьев, с ними не произошло каких-либо других инцидентов. По всей видимости, погибшие замерзли насмерть из-за крайне низкой температуры, однако точные причины их гибели определят спасатели", - сказал Кхавар.

Death toll rises to at least 21 in Pakistan’s resort town of Murree after heavy snow trapped people in their cars.



Most of the victims died of hypothermia, said officials. Among them was a police officer and seven members of his family.



🔗: https://t.co/1QpShWvQlj pic.twitter.com/K0MlKiXQPj — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 8, 2022

Среди погибших - полицейский, его жена и их шестеро детей, а также еще одна семья из пяти человек.

Военные говорят, что спасли более 300 человек, застрявших в снегу. Военные начали расчищать дороги, ведущие в Мурри.

Местные жители давали застрявшим одеяла и еду, а тем, кто смог добраться до города, расположенного на высоте 2 300 м над уровнем моря, предоставили приют в правительственных и школьных зданиях. К расчистке дорог и спасения тех, кто оказался в ловушке, были привлечены военные.

21 died at a popular tourist destination in Pakistan after heavy snow stranded tourists in their cars https://t.co/BaS8dZc6Dc — New York Times World (@nytimesworld) January 8, 2022

Премьер-министр страны Имран Хан заявил, что шокирован гибелью туристов. По его словам, сильный снегопад и наплыв отдыхающих, недооценивших погодные условия, застали врасплох местные власти. Он поручил провести расследование и принять меры "для предотвращения подобных трагедий".