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Глава МОК: Олимпиада в Пекине обязательно состоится

Олимпиада. ФОТО: David Stockman

Спортсмены после долгих лет тренировок и подготовки заслужили, чтобы МОК исполнил их мечту и обеспечил проведение Игр в безопасных условиях, заявил Томас Бах, передает Deutsche Welle.

Несмотря на стремительное распространение омикрон-варианта коронавируса по всему миру, зимние Олимпийские игры в Пекине обязательно состоятся. Об этом заявил председатель Международного олимпийского комитета Томас Бах (Thomas Bach) в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag, опубликованном на сайте издания в субботу, 8 января.

Он подтвердил, что Игры пройдут, как и планировалось, с 4 по 20 февраля 2022 года. Дискуссию о том, стоит ли отказаться от проведения международных соревнований на фоне пандемии, Бах назвал "вызовом", который МОК обязан принять "в интересах всех спортсменов, поскольку те после долгих лет тренировок и подготовки" заслужили, чтобы олимпийский комитет исполнил их мечту и обеспечил проведение Игр в безопасных условиях.

Уверенность в том, что Олимпиаду не придется отменять, Томас Бах обосновал "очень-очень строгой" политикой властей Китая в борьбе с пандемией коронавируса.

Комментируя ограничения, которые требовалось соблюдать спортсменам для участия в предварительной стадии олимпийских соревнований и которые часть атлетов сочла "унизительными", Бах поручился за то, что жесткие меры не испортили предвкушения настроение будущих олимпиоников в преддверии Игр.

Говоря о призывах к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине, который собираются устроить ряд стран, в том числе США и Великобритания, Томас Бах заявил, что относится к ним с пониманием, подчеркнув, что главное для него - это позиция самих спортсменов.

Одновременно он вновь заявил о политическом нейтралитете МОК: "Наша задача, наша миссия состоит в том, чтобы посредством Олимпиады собрать людей со всего мира вместе. Этого не удастся сделать, если мы займем ту или иную политическую позицию, будем делать политические заявления и тем самым изолировать спортсменов из разных стран".

В начале января 2022 года германское отделение правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) потребовало отставки всего руководства МОК, отказывающегося осудить нарушения прав уйгуров властями КНР.

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