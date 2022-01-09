Минфин: фондовую пенсию в Эстонии теперь можно выбрать и в III ступени
Знакомая по второй ступени фондовая пенсия теперь есть и в третьей ступени, поясняет в блоге Министерства финансов советник отдела политики страхования Керту Федотов.
Знакомая по второй ступени фондовая пенсия теперь есть и в третьей ступени, поясняет в блоге Министерства финансов советник отдела политики страхования Керту Федотов.
«Как для второй, так и для третьей ступени при выходе на пенсию каждый решает сам, каким образом получить накопленные деньги. Можно выбрать пожизненную или срочную пенсию, при необходимости деньги можно снять разом или частями», - написала Керту Федотов.
Как отметила советник, чтобы получать пожизненную пенсию, необходимо заключить с обществом по страхованию жизни соответствующий договор страхования. Чем дольше человек проживет, тем выгоднее для него пожизненная пенсия. Ценность пожизненной пенсии также заключается в уверенности, которую она дает – получателю пенсии не нужно беспокоиться о том, что накопленные в пенсионной ступени деньги в какой-то момент закончатся, и он перестанет получать пенсию. Кроме того, такая пенсия не облагается подоходным налогом», - отметила она.
Если денег накоплено не так много и размер пожизненной пенсии недостаточен или требуется большая гибкость, накопления можно снять в виде срочной пенсии. Срочную пенсию предлагают как общества по страхованию жизни, так и пенсионные фонды.
«Поскольку получая фондовую пенсию не нужно выходить из пенсионного фонда, инвестирование средств, накопленных в ступени, продолжается, и если инвестиции приносят доход, пенсионные активы растут. Но и наоборот – если доходность фонда отрицательная, то уменьшается и стоимость накопленных пенсионных активов», - пояснила Керту Федотов.
Фондовая пенсия включает в себя все пенсионные фонды той же пенсионной ступени, паи которых есть у пенсионера. «Например, если во второй ступени есть паи трех обязательных пенсионных фондов, то при выплате пенсии происходит выкуп паев всех фондов. Это относится и к фондовой пенсии третьей ступени. Таким образом, получение фондовой пенсии не является препятствием для обмена фондовых паев», - добавила советник министерства.
Получатель пенсии может при необходимости обменять паи одного пенсионного фонда на паи другого пенсионного фонда точно так же, как во время пенсионного накопления. Хотя фондовая пенсия включает в себя все пенсионные фонды одной и той же пенсионной ступени, если имеются накопления как во второй, так и в третьей ступени, то договоры о фондовой пенсии нужно заключить для обеих пенсионных ступеней.
Фондовая пенсия выплачивается до наступления оговоренного срока. По наступлении срока вся сумма, накопленная в ступени, оказывается выплаченной, и пенсия этой ступени исчерпана. «Каждый сам решает, на какой период распределить накопленные деньги. Чем дольше срок, тем меньше ежемесячная пенсия, но чем дольше выплачивается пенсия, тем меньше риск того, что накопленные деньги закончатся слишком рано. И наоборот, чем короче выбранный период, тем больше пенсия, но тем на более короткий период ее хватит», - сообщила Керту Федотов.
Если в пенсионной ступени накоплена солидная сумма, то при определении срока следует учитывать, что срочная пенсия, срок которой исходит, по меньшей мере, из средней продолжительности жизни, не облагается подоходным налогом, как и пожизненная пенсия.
«Количество оставшихся лет жизни показывает, как долго люди живут в среднем, но на самом деле около половины из нас живут дольше, а остальные - меньше. Таким образом, не следует создавать иллюзию, что пенсия, распределенная на оставшиеся годы жизни исходя из средней продолжительности, непременно обеспечит доход до конца жизни. Это не обязательно так», - предупредила Керту Федотов.
Если пенсионер проживет дольше, накопленных денег на выплату пенсии ему не хватит. Выплата пенсии прекращается и в том случае, если пенсионер проживет меньше, оставшиеся в пенсионной ступени деньги в таком случае остаются наследникам.
Если человек хочет получить большую пенсию или накопил меньше денег, то для фондовой пенсии можно назначить более короткий срок. В этом случае с пенсии придется уплатить подоходный налог в размере 10 процентов.
По словам Керту Федотовой, фондовую пенсию характеризует гибкость – получатель пенсии может прекратить ее в любое время и выбрать другой способ получения пенсии или, например, договориться о новой фондовой пенсии с другим сроком. Кроме того, фондовую пенсию удобно совмещать с частичной единовременной выплатой. Так, например, при выходе на пенсию можно договориться о фондовой пенсии, период которой исходит из средней продолжительности жизни и которая не облагается подоходным налогом, и в течение этого периода снять из ступени необходимую сумму.
«Пока хватит паев пенсионного фонда, частичную единовременную выплату можно при необходимости использовать для снятия суммы, превышающей обычную пенсию, неоднократно. Хотя с этой выплаты придется уплатить 10- процентный подоходный налог, фондовая пенсия налогом не облагается. Следует учитывать, что частичное снятие денег уменьшает размер фондовой пенсии, потому что средств в пенсионной ступени остается меньше», - разъяснила Керту Федотов.
Таким образом, по достижении пенсионного возраста не стоит спешить снимать все деньги сразу, отметила она, пояснив, что это всегда можно сделать потом. Лучше продумать, какой способ получения пенсии подходит данному человеку лучше всего.
«Для принятия решений стоит воспользоваться дополнительной информацией на сайте Пенсионного центра www.pensionikeskus.ee. Войдя в среду самообслуживания "Мой пенсионный счет", в разделе выплат вы найдете калькулятор фондовой пенсии, где можно посмотреть, как сроки выхода на фондовую пенсию влияют на размер фондовой пенсии второй или третьей ступени соответственно, - рассказала Федотов. - Там же можно подать заявление о пенсионном фонде».