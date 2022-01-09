Минфин: фондовую пенсию в Эстонии теперь можно выбрать и в III ступени

«Как для второй, так и для третьей ступени при выходе на пенсию каждый решает сам, каким образом получить накопленные деньги. Можно выбрать пожизненную или срочную пенсию, при необходимости деньги можно снять разом или частями», - написала Керту Федотов.

Как отметила советник, чтобы получать пожизненную пенсию, необходимо заключить с обществом по страхованию жизни соответствующий договор страхования. Чем дольше человек проживет, тем выгоднее для него пожизненная пенсия. Ценность пожизненной пенсии также заключается в уверенности, которую она дает – получателю пенсии не нужно беспокоиться о том, что накопленные в пенсионной ступени деньги в какой-то момент закончатся, и он перестанет получать пенсию. Кроме того, такая пенсия не облагается подоходным налогом», - отметила она.

Если денег накоплено не так много и размер пожизненной пенсии недостаточен или требуется большая гибкость, накопления можно снять в виде срочной пенсии. Срочную пенсию предлагают как общества по страхованию жизни, так и пенсионные фонды.

«Поскольку получая фондовую пенсию не нужно выходить из пенсионного фонда, инвестирование средств, накопленных в ступени, продолжается, и если инвестиции приносят доход, пенсионные активы растут. Но и наоборот – если доходность фонда отрицательная, то уменьшается и стоимость накопленных пенсионных активов», - пояснила Керту Федотов.

Фондовая пенсия включает в себя все пенсионные фонды той же пенсионной ступени, паи которых есть у пенсионера. «Например, если во второй ступени есть паи трех обязательных пенсионных фондов, то при выплате пенсии происходит выкуп паев всех фондов. Это относится и к фондовой пенсии третьей ступени. Таким образом, получение фондовой пенсии не является препятствием для обмена фондовых паев», - добавила советник министерства.

Получатель пенсии может при необходимости обменять паи одного пенсионного фонда на паи другого пенсионного фонда точно так же, как во время пенсионного накопления. Хотя фондовая пенсия включает в себя все пенсионные фонды одной и той же пенсионной ступени, если имеются накопления как во второй, так и в третьей ступени, то договоры о фондовой пенсии нужно заключить для обеих пенсионных ступеней.

Фондовая пенсия выплачивается до наступления оговоренного срока. По наступлении срока вся сумма, накопленная в ступени, оказывается выплаченной, и пенсия этой ступени исчерпана. «Каждый сам решает, на какой период распределить накопленные деньги. Чем дольше срок, тем меньше ежемесячная пенсия, но чем дольше выплачивается пенсия, тем меньше риск того, что накопленные деньги закончатся слишком рано. И наоборот, чем короче выбранный период, тем больше пенсия, но тем на более короткий период ее хватит», - сообщила Керту Федотов.