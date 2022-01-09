Зверское убийство пятерых: суд рассмотрит вопрос об освобождении пожизненно осужденных

Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, отметив, что 11 января суд рассмотрит дело 52-летнего Олега Борисова и 17 января — дело 52-летнего Андриана Ояла, приговоренных к пожизненному заключению, и обсудит возможность замены их нынешнего наказания на условное. Еще один приговоренный к пожизненному заключению по тому же делу, 47-летний Альберт Солодов, продолжает отбывать наказание.

Ида-Вируский уездный суд в феврале 1996 года приговорил Альберта Солодова и его подельников Андриана Ояла и Олега Борисова к смертной казни за зверское убийство пятерых стариков, а после отмены смертной казни к пожизненному заключению.

Уроженцы Кохтла-Ярве Ояла, Солодов и Борисов осенью 1994 года убили в деревне Сака пятерых стариков. Серия убийств произошла с 9 по 13 октября. Борисова в суде обвиняли в убийстве двух пожилых людей.

Преступники избивали своих жертв до смерти, а потом поджигали дома, чтобы скрыть следы преступления.

Зверские убийства в то время привлекли большое внимание общественности, хотя уровень преступности в 1990-х годах был куда выше, чем сейчас в Эстонии.

Речь идет о первом случае в восстановившей независимость Эстонии, когда в убийстве обвиняли сразу трех преступников.

Начало отбытия наказания всем троим ведет отсчет с момента их задержания 19 октября 1994 года.