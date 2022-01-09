Фигурист Михаил Коляда получил серьезную травму

Трёхкратный чемпион России Михаил Коляда не сможет из-за травмы выступить на чемпионате Европы, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Как уточняется, вместо Михаила, который получил травму во время тренировки, в Таллинн поедет Андрей Мозалёв, занявший на чемпионате России в Петербурге третье место. Также в мужском одиночном разряде Россию на европейском турнире будут представлять Марк Кондратюк и Евгений Семененко.

Добавим, что чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт с 12 по 16 января в Таллине.