Фигурист Михаил Коляда получил серьезную травму
Фигурист из Петербурга Михаил Коляда из-за травмы пропустит чемпионат Европы
Фигурист из Петербурга Михаил Коляда из-за травмы пропустит чемпионат Европы
Трёхкратный чемпион России Михаил Коляда не сможет из-за травмы выступить на чемпионате Европы, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
Как уточняется, вместо Михаила, который получил травму во время тренировки, в Таллинн поедет Андрей Мозалёв, занявший на чемпионате России в Петербурге третье место. Также в мужском одиночном разряде Россию на европейском турнире будут представлять Марк Кондратюк и Евгений Семененко.
Добавим, что чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт с 12 по 16 января в Таллине.
Напомним, что Михаил Коляда на чемпионате России по фигурному катанию, который проходил в декабре в Петербурге, завоевал серебряную медаль. За два вида программы он заработал 283,7 балла.