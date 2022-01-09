В Харьюмаа столкнулись поезд и автомобиль
Сегодня, 9 января, в Харьюмаа в волости Саку на железнодорожном переезде произошло ДТП, в результате чего на некоторое время было нарушено движение поездов.
Сегодня, 9 января, в Харьюмаа в волости Саку на железнодорожном переезде произошло ДТП, в результате чего на некоторое время было нарушено движение поездов.
В 19.39 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Мяннику на железнодорожном переезде столкнулись автомобиль Nissan и поезд, передает Postimees.
В машине находился только 54-летний водитель. Он был трезв и, к счастью, в ДТП не пострадал.
Железнодорожное движение вновь было восстановлено в 20.10.