На вышедшем из Таллиннского порта пароме Megastar обнаружили техническую неисправность

Руководитель по коммуникациям Tallink Катри Линк сказала Postimees , что в 19.30 у покинувшего Таллиннский порт парома возникла техническая неисправность, которая была быстро устранена.

"Отплытие парома было задержано на полчаса и сейчас уже Megastar на пути в Хельсинки", - сказала Лин около 20.20.