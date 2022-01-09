На вышедшем из Таллиннского порта пароме Megastar обнаружили техническую неисправность
Пассажирский паром Tallink Megastar, который сегодня вечером покинул Таллинн, был вынужден вернуться в порт на полчаса из-за технической неисправности.
Пассажирский паром Tallink Megastar, который сегодня вечером покинул Таллинн, был вынужден вернуться в порт на полчаса из-за технической неисправности.
Руководитель по коммуникациям Tallink Катри Линк сказала Postimees, что в 19.30 у покинувшего Таллиннский порт парома возникла техническая неисправность, которая была быстро устранена.
"Отплытие парома было задержано на полчаса и сейчас уже Megastar на пути в Хельсинки", - сказала Лин около 20.20.