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  • На вышедшем из Таллиннского порта пароме Megastar обнаружили техническую неисправность

На вышедшем из Таллиннского порта пароме Megastar обнаружили техническую неисправность

Megastar ФОТО: Eero Vabamägi

Пассажирский паром Tallink Megastar, который сегодня вечером покинул Таллинн, был вынужден вернуться в порт на полчаса из-за технической неисправности.

Руководитель по коммуникациям Tallink Катри Линк сказала Postimees, что в 19.30 у покинувшего Таллиннский порт парома возникла техническая неисправность, которая была быстро устранена. 

"Отплытие парома было задержано на полчаса и сейчас уже Megastar на пути в Хельсинки", - сказала Лин около 20.20. 

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