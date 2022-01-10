Электричество на бирже в понедельник ощутимо подорожает

Большую часть дня электричество будет стоит дороже 200 евро, а максимальный тариф в эстонской ценовой зоне будет достигать в течение дня 315 евро за мегаватт-час, сообщает ERR.

С осени в Эстонии начался резкий рост цен на электроэнергию, которые неоднократно обновляли рекорды. Последний из них пришелся на 7 декабря, когда среднесуточная цена достигла отметки 469 евро за мегаватт-час, а в момент пикового спроса цена превышала 1000 евро.

По сравнению с воскресеньем, когда среднесуточная цена составила 146 евро, электричество 10 января подорожает почти на 70%.