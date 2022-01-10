Пн, 10.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

В понедельник электричество на бирже ощутимо подорожает

Электричество. ФОТО: Margus Ansu

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в понедельник составит более 248 евро за мегаватт-час.

Большую часть дня электричество будет стоит дороже 200 евро, а максимальный тариф в эстонской ценовой зоне будет достигать в течение дня 315 евро за мегаватт-час, сообщает ERR.

С осени в Эстонии начался резкий рост цен на электроэнергию, которые неоднократно обновляли рекорды. Последний из них пришелся на 7 декабря, когда среднесуточная цена достигла отметки 469 евро за мегаватт-час, а в момент пикового спроса цена превышала 1000 евро.

По сравнению с воскресеньем, когда среднесуточная цена составила 146 евро, электричество 10 января подорожает почти на 70%.

Средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool с начала января составляет 139 евро за мегаватт-час.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back