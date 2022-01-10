Пн, 10.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Транспортный департамент советует сдавать экзамен по вождению зимой

Экзамен по вождению. ФОТО: Konstantin Sednev

Транспортный департамент рекомендует недовольным длинными очередями претендентам на получение водительских прав сдавать экзамен по вождению зимой.

В СМИ постоянно пишут о длинных очередях на экзамен по вождению, а отложенные в начале пандемии коронавируса 4000 экзаменов, как заверили в Транспортном департаменте, были приняты тем же летом, а очереди из-за чрезвычайного положения не увеличилась, пишет Rus.ERR.

По словам руководителя отдела по вопросам выдачи удостоверений на управление наземными транспортными средствами департамента Ристо Касемяэ, ситуация в государственной регистратуре записи на экзамены постоянно меняется,  и если периодически проверять наличие свободных дат, можно попасть на экзамен уже на следующей неделе.

Касемяэ побуждает ожидающих возможности сдать экзамен регистрироваться и в зимние месяцы: "Странно, но зимой к нам не хотят, интерес снижается. Рекомендую чаще заходить в наше бюро самообслуживания. Сейчас, зимой на экзамен можно попасть значительно быстрее, чем весной или летом".

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back