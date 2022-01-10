Транспортный департамент советует сдавать экзамен по вождению зимой
Транспортный департамент рекомендует недовольным длинными очередями претендентам на получение водительских прав сдавать экзамен по вождению зимой.
Транспортный департамент рекомендует недовольным длинными очередями претендентам на получение водительских прав сдавать экзамен по вождению зимой.
В СМИ постоянно пишут о длинных очередях на экзамен по вождению, а отложенные в начале пандемии коронавируса 4000 экзаменов, как заверили в Транспортном департаменте, были приняты тем же летом, а очереди из-за чрезвычайного положения не увеличилась, пишет Rus.ERR.
По словам руководителя отдела по вопросам выдачи удостоверений на управление наземными транспортными средствами департамента Ристо Касемяэ, ситуация в государственной регистратуре записи на экзамены постоянно меняется, и если периодически проверять наличие свободных дат, можно попасть на экзамен уже на следующей неделе.
Касемяэ побуждает ожидающих возможности сдать экзамен регистрироваться и в зимние месяцы: "Странно, но зимой к нам не хотят, интерес снижается. Рекомендую чаще заходить в наше бюро самообслуживания. Сейчас, зимой на экзамен можно попасть значительно быстрее, чем весной или летом".