Транспортный департамент советует сдавать экзамен по вождению зимой

В СМИ постоянно пишут о длинных очередях на экзамен по вождению, а отложенные в начале пандемии коронавируса 4000 экзаменов, как заверили в Транспортном департаменте, были приняты тем же летом, а очереди из-за чрезвычайного положения не увеличилась, пишет Rus.ERR.

По словам руководителя отдела по вопросам выдачи удостоверений на управление наземными транспортными средствами департамента Ристо Касемяэ, ситуация в государственной регистратуре записи на экзамены постоянно меняется, и если периодически проверять наличие свободных дат, можно попасть на экзамен уже на следующей неделе.