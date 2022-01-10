На Олимпийских играх в Пекине впервые выступит небинарный спортсмен
Американский фигурист Тимоти Ледук станет первым небинарным спортсменом, который выступит на Зимней олимпиаде.
Американский фигурист Тимоти Ледук станет первым небинарным спортсменом, который выступит на Зимней олимпиаде.
Федерация фигурного катания США включила в состав сборной на Олимпиаду в Пекине пару фигуристов Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледук.
Ледук с партнершей попали в национальную команду по итогам чемпионата США, на котором они победили. Это первая олимпиада в карьере 31-спортсмена.
Ледук первым среди спортсменов мирового уровня объявил о своей небинарной гендерной идентичности. Небинарные личности не относят себя ни к мужчинам, ни к женщинам. С 2021 года спортсмен стал использовать местоимение «они» для обозначения половой принадлежности.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Пары 4 февраля выступят с короткой программой, а 6 февраля — с произвольной.