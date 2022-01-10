На Олимпийских играх в Пекине впервые выступит небинарный спортсмен

Федерация фигурного катания США включила в состав сборной на Олимпиаду в Пекине пару фигуристов Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледук.

Ледук с партнершей попали в национальную команду по итогам чемпионата США, на котором они победили. Это первая олимпиада в карьере 31-спортсмена.

Ледук первым среди спортсменов мирового уровня объявил о своей небинарной гендерной идентичности. Небинарные личности не относят себя ни к мужчинам, ни к женщинам. С 2021 года спортсмен стал использовать местоимение «они» для обозначения половой принадлежности.