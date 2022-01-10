За сутки в Эстонии прибавилось 1260 зараженных

По состоянию на утро 10 января, в больницах находятся 237 пациентов с коронавирусом. Из них 194 человека нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 154 человека, или 79,4% не были вакцинированы, а 40, или 20,6% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 21 новую историю болезни. Скончался один человек - 87-летний мужчина.

За последние семь дней заражаемость на 100 000 человек среди вакцинированных составляет 103,6, а среди невакцинированных людей - 118,2.

За сутки ввели 1491 дозу вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 181 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получил 316 481 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,7%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.