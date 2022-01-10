Эстонский союз культуризма и фитнеса выбрал лучших. Русские спортсменки забрали сразу четыре титула!

Спортсменкой года во всех категориях среди женщин была избрана Регина Целик. Также она стала спорстменкой года в категории бикини-фитнес.

Как отмечает тренер Андрей Кожин, Регина второй год подряд получает этот титул. «В 2021 году она стала лучшей среди юниоров, в этом году уже заняла пьедестал в женской категории».

Среди юниоров лучшей сразу в двух номинациях стала Анна Багаутдинова. Она завоевала титулы спортсменки года в категории «Артистический фитнес» сразу в двух возрастных группах: юниоры и среди женщин.