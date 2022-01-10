Эстонский союз культуризма и фитнеса выбрал лучших. Русские спортсменки забрали сразу четыре титула!
Эстонский союз культуризма и фитнеса выбрал лучших спортсменов 2021 года. Анна Багаутдинова и Регина Целик забрали сразу четыре титула.
Эстонский союз культуризма и фитнеса выбрал лучших спортсменов 2021 года. Анна Багаутдинова и Регина Целик забрали сразу четыре титула.
Спортсменкой года во всех категориях среди женщин была избрана Регина Целик. Также она стала спорстменкой года в категории бикини-фитнес.
Как отмечает тренер Андрей Кожин, Регина второй год подряд получает этот титул. «В 2021 году она стала лучшей среди юниоров, в этом году уже заняла пьедестал в женской категории».
Среди юниоров лучшей сразу в двух номинациях стала Анна Багаутдинова. Она завоевала титулы спортсменки года в категории «Артистический фитнес» сразу в двух возрастных группах: юниоры и среди женщин.
«В этом году от нашей команды выступали две спортсменки и обе завоевали сразу по две награды, - сказал Кржин. – Очень горжусь девушками, они показали стопроцентные результаты и титулы заработаны в честной борьбе».