Bloomberg: в Швеции заявили об угрозе безопасности Европы со стороны России
Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что политика России несет угрозу системе безопасности Европы, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.
Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что политика России несет угрозу системе безопасности Европы, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.
"Россия угрожает структуре безопасности Европы", - приводит агентство слова министра.
Он отметил, что требования РФ в сфере безопасности принять нельзя, и в этой ситуации нельзя поступаться собственным суверенитетом при принятии решений в сфере национальной безопасности.
МИД России 17 декабря опубликовал российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. Он состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.
Как сообщалось, переговоры Россия-США пройдут 10 января в Женеве, Россия-НАТО - 12 января и Россия-ОБСЕ - 13 января в Брюсселе.
Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал сложной, но деловой состоявшуюся в воскресенье в Женеве встречу, предваряющую переговоры РФ с США 10 января по гарантиям безопасности.