Глава Bloomberg: в Швеции заявили об угрозе безопасности Европы со стороны России

"Россия угрожает структуре безопасности Европы", - приводит агентство слова министра.

Он отметил, что требования РФ в сфере безопасности принять нельзя, и в этой ситуации нельзя поступаться собственным суверенитетом при принятии решений в сфере национальной безопасности.

МИД России 17 декабря опубликовал российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. Он состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

Как сообщалось, переговоры Россия-США пройдут 10 января в Женеве, Россия-НАТО - 12 января и Россия-ОБСЕ - 13 января в Брюсселе.