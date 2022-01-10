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  • Глава Bloomberg: в Швеции заявили об угрозе безопасности Европы со стороны России
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Глава Bloomberg: в Швеции заявили об угрозе безопасности Европы со стороны России

Иллюстративное фото. ФОТО: Darko Vojinovic

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что политика России несет угрозу системе безопасности Европы, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.

"Россия угрожает структуре безопасности Европы", - приводит агентство слова министра.

Он отметил, что требования РФ в сфере безопасности принять нельзя, и в этой ситуации нельзя поступаться собственным суверенитетом при принятии решений в сфере национальной безопасности.

МИД России 17 декабря опубликовал российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. Он состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

Как сообщалось, переговоры Россия-США пройдут 10 января в Женеве, Россия-НАТО - 12 января и Россия-ОБСЕ - 13 января в Брюсселе.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал сложной, но деловой состоявшуюся в воскресенье в Женеве встречу, предваряющую переговоры РФ с США 10 января по гарантиям безопасности.

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