В Хаапсалу прошли одни из самых зрелищных зимних состязаний
Второй этап Игр зимнего буера провели в последние выходные школьных каникул в Хаапсалу. Прекрасные зимние условия – снег и лед – позволили провести первую в сезоне слаломную дисциплину.
Второй этап Игр зимнего буера провели в последние выходные школьных каникул в Хаапсалу. Прекрасные зимние условия – снег и лед – позволили провести первую в сезоне слаломную дисциплину.
Слалом является весьма привлекательным видом зимнего серфинга – гонки короткие, в ходе состязаний выполняется множество зрелищных маневров и обгонов, не обходится без падений. Популярность буеров доказывает и большее в этот раз, чем обычно, количество участников и зрителей.
В классе буеров состоялось 15 заездов. Первое место снова занял Каур Сяэритс (NYCS). Второе и третье места завоевали ученики Вильяндиской академии зимнего серфинга Меэлис Ранг и Тынис Салонг. Отличные результаты показали воспитанники яхтенной школы Ноблесснера. Среди женщин первое место заняла Марта Арете Сокк, второе – Лийсбет Орав, третье – Саския Пыльдмаа. В классе U15 лучшими стали Йоханна Лукк и Лукас Туубель (первое и второе место соответственно).
Участие в классе сноукайтинга в Эстонии по-прежнему невысокое, однако состязание было напряженее, чем когда-либо ранее. В ходе 16 заездов лидер постоянно менялся, а в конце по итогам состязаний набранные очки лидеров сравнялись. После напряженной борьбы победители распределились следующим образом: первое место у Мадиса Калласа, второе место у Мярта Майсте, третье – у Тийта Рийсало.