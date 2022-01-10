В Хаапсалу прошли одни из самых зрелищных зимних состязаний

Слалом является весьма привлекательным видом зимнего серфинга – гонки короткие, в ходе состязаний выполняется множество зрелищных маневров и обгонов, не обходится без падений. Популярность буеров доказывает и большее в этот раз, чем обычно, количество участников и зрителей.

В классе буеров состоялось 15 заездов. Первое место снова занял Каур Сяэритс (NYCS). Второе и третье места завоевали ученики Вильяндиской академии зимнего серфинга Меэлис Ранг и Тынис Салонг. Отличные результаты показали воспитанники яхтенной школы Ноблесснера. Среди женщин первое место заняла Марта Арете Сокк, второе – Лийсбет Орав, третье – Саския Пыльдмаа. В классе U15 лучшими стали Йоханна Лукк и Лукас Туубель (первое и второе место соответственно).