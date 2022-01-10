ФОТО ⟩ В Ласнамяэ в торговом центре загорелась вентиляция

В Центр тревоги в 22.26 поступило сообщение о том, что в Ласнамяэ на крыше расположенного на улице Мустакиви-теэ торгового центра виднеется дым. К моменту прибытия спасателей ощущался запах гари, а с крыши струился светлый дым.

Спасатели сразу же приступили к эвакуации находившихся в торговом центре людей, затем к поискам очага возгорания, который был обнаружен в вентиляционной трубе здания. Выяснилось, что работник одного из расположенных в торговом центре ресторанов услышал доносившийся из трубы странный звук и почувствовал запах гари рядом с вентиляционным отводом на крышу. Спасатели выключили плиту ресторана и ликвидировали порошковым огнетушителем возгорание остатков жира в вентиляционной трубе. Спасатели проверили всю крышу и конструкции и около 23.23 убедились, что опасности больше нет.

Никто в этом происшествии не пострадал, точнее обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе делопроизводства.