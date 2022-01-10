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  • Спасатели вытащили из мусорного контейнера застрявшего в нем мужчину

Спасатели вытащили из мусорного контейнера застрявшего в нем мужчину

Мусорный контейнер. Фото иллюстративное. ФОТО: Margus Ansu

В конце прошлой недели спасателям пришлось поспешить в Маарду, где в мусорном контейнере застрял мужчина.

Сообщение в Центр тревоги поступил в пятницу, в 22.18. Свидетель сообщил, что на улице Хайгла в Маарду в мусорный контейнер упал человек, который не может выбраться оттуда самостоятельно и нуждается в помощи.

Поскольку звонивший сам помочь пострадавшему не мог, на место отправили спасателей. Выяснилось, что человек упал в контейнер, врытый в землю на два с половиной метра. Спасатели достали его оттуда, на здоровье пострадавший не жаловался.

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