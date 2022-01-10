Член Рийгикогу второй раз заразился коронавирусом

«Дорогие друзья! С грустью сообщаю, что вновь заразился коронавирусом. Две дозы вакцины не помогли. К счастью, в этот раз нет такой слабости, но температура доходит до 39 градусов. В настоящий момент у контактировавших со мной людей с бустерной дозой симптомов нет, но, к сожалению, один невакцинированный человек сегодня отправился на тестирование», - сообщил Ляэнеметс.

«Я точно был заразен в пятницу, а по поводу четверга, когда проходило общее собрание таллиннского округа Социал-демократической партии, ничего не могу сказать. В любом случае внимательно следите за своим здоровьем. В связи с этим не состоятся запланированные с Рийной дебаты по выбору лидера партии в Ярва-, Выру/Пыльва и Тарту/Тартумаа. Мы с Рийной обсудили, что в этой ситуации могли бы состояться как минимум одни внутрипартийные интернет-дебаты, я попросил запланировать их в конторе», - добавил он.