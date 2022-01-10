Картиня дня: суд по делу об убийстве на Ляэнемере-теэ, "омикрон" набирает обороты и российский шпион эстонского происхождения
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 января.
Сегодня судья Харьюского уездного суда Яника Каллин зачитала приговор суда по делу о драке и убийстве у бара на столичной улице Ляэнемере-теэ. Виновным в совершении убийства признан только Роман Глуховченко, который получил солидный срок наказания. Вины Ильи Гайдаленко в убийстве Никиты Виркунена суд не усмотрел. Читать далее...
При распространении штамма "омикрон" в Эстонии ежедневно заражается тысяча человек. За рубежом, где "омикрон" распространяется гораздо дольше, ставятся небывалые рекорды заражения. То же самое, вероятно, ожидается и в Эстонии, но, по мнению исследователей, в этом можно найти и что-то хорошее. Читать далее...
Расследование EUObserver и центра Dossier обнаружило, что среди восьми российских шпионов, высланных осенью из штаб-квартиры НАТО, помимо ловца шпионов и специалиста по большим данным был офицер эстонского происхождения, имеющий связи в Кремле. Читать далее...
Раз уж под руководством Тартуского университета уже проводится мониторинг сточных вод на коронавирус, то почему бы не проводить регулярный мониторинг употребления наркотиков, сказала руководитель аналитической службы Министерства юстиции Мари-Лийс Сеэт. С университетскими специалистами, исследующими сточные воды на содержание коронавируса, уже связались, и в середине января Эстонский центр экологических исследований наряду с пробами, необходимыми для отслеживания распространения коронавируса, также возьмет первые пробы для проверки их на наличие наркотиков. Читать далее...
Председатель партии EKRE Мартин Хельме в передаче «Поговорим о делах» радиостанции TRE призвал людей и предприятия не оплачивать счета за электричество, поскольку «иначе правительство ничего не поймет». Читать далее...
Если обычно горожане обвиняют Таллиннскую муниципальную полицию в излишней строгости и постоянном выписывании штрафов, то теперь жалобы сменились на противоположные. Читать далее...
Крупный предприниматель, совладелец Силламяэского порта, трижды премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи отмечает 75-летний юбилей. В эксклюзивном интервью Rus.Postimees один из самых авторитетных и успешных бизнесменов Эстонии размышляет о том, что происходит с экономикой и энергетикой, и отвечает на вопрос, есть ли хорошее решение. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6783 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1260. Скончался один человек с коронавирусом. Читать далее...
Конец 2021 года больше всего запомнится потрясениями энергетического рынка. Инициаторы зеленого перехода представляют это форс-мажором. Возьму на себя смелость показать, что мы живем в рукотворном кризисе, ставшим следствием конкретных решений на уровне ЕС и в Эстонии. Читать далее...
Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что политика России несет угрозу системе безопасности Европы, сообщает в понедельник агентство Bloomberg. Читать далее...
Министерство финансов направило на круг согласования документ о намерении разработать законопроект по добровольному повышению ставки взноса обязательной накопительной пенсии, цель законопроекта - предложить присоединившимся ко второй ступени возможность добровольно увеличить взнос в свою накопительную пенсию до 4 или 6 процентов. Читать далее...
Сегодня, 10 января социал-демократы представили в Рийгикогу законопроект об увеличении суммы не облагаемого подоходным налогом дохода, который, если законопроект вступит в силу, то облегчит бремя повышения цен для многих семей. Об этом партия сообщила в своем пресс-релизе. Читать далее...
С февраля вступает в силу договор Нарвы и компании Go Bus, которая до 31 января 2030 года будет заниматься перевозкой пассажиров на городских линиях. Для этого закуплены новые газовые автобусы. Изменения в расписании, маршрутах и даже в названиях остановок тоже будут - но не сразу. Читать далее...
Хотя о грядущем росте цен на продукты уже много говорилось, реальность оказалась хуже, чем опасались: по словам читателя Postimees, который раз в неделю заказывает товары в e-Selver, за неделю цены на многие продукты выросли по меньшей мере на 20%. Читать далее...
Если человек не хочет вакцинироваться от коронавируса, но хочет пойти в ресторан и кино, один из способов получить covid-паспорт — переболеть коронавирусом. Однако, если вы не болели, как оказалось, можно сжульничать. Читать далее...
Спасательный департамент сообщил, что в Кохтла-Ярве загорелся подвал в доме призрения, в результате чего жильцов эвакуировали. Читать далее...
Вашингтон открыт для дальнейших переговоров с Москвой о размещении военнослужащих и техники, но не согласен с требованиями России относительно гарантий нерасширения НАТО, сообщила заместитель госсекретаря США. Читать далее...
Опрос авиакомпаний и туроператоров показал, что тестирование и вакцинация останутся частью процесса путешествия как в этом, так и в следующем году. Читать далее...
Сегодня вечером в Центр тревоги сообщили, что в Кильксама, волость Тори, горит открытым пламенем завод по производству гранул. Читать далее...
Департамент полиции и погранохраны (PPA) в последний день прошлого года прекратил трудовые отношения с 34 невакцинированными сотрудниками. Читать далее...
Бывший многолетний вице-канцлер Министерства окружающей среды Харри Лийв после потери должности приземлился на новое теплое место, которого раньше не существовало. Читать далее...