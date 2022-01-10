Картиня дня: суд по делу об убийстве на Ляэнемере-теэ, "омикрон" набирает обороты и российский шпион эстонского происхождения

Bloomberg: в Швеции заявили об угрозе безопасности Европы со стороны России

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что политика России несет угрозу системе безопасности Европы, сообщает в понедельник агентство Bloomberg. Читать далее...

Минфин предлагает дать людям возможность увеличить свои взносы во II пенсионную ступень

Министерство финансов направило на круг согласования документ о намерении разработать законопроект по добровольному повышению ставки взноса обязательной накопительной пенсии, цель законопроекта - предложить присоединившимся ко второй ступени возможность добровольно увеличить взнос в свою накопительную пенсию до 4 или 6 процентов. Читать далее...

Cоциал-демократы предлагают увеличить сумму необлагаемого налогом минимума

Сегодня, 10 января социал-демократы представили в Рийгикогу законопроект об увеличении суммы не облагаемого подоходным налогом дохода, который, если законопроект вступит в силу, то облегчит бремя повышения цен для многих семей. Об этом партия сообщила в своем пресс-релизе. Читать далее...

В Нарве заменят все городские автобусы и фирму-перевозчика

С февраля вступает в силу договор Нарвы и компании Go Bus, которая до 31 января 2030 года будет заниматься перевозкой пассажиров на городских линиях. Для этого закуплены новые газовые автобусы. Изменения в расписании, маршрутах и даже в названиях остановок тоже будут - но не сразу. Читать далее...

ГРАФИК 〉 Ценовой шок в Selver: за неделю яйца подорожали почти на 40%

Хотя о грядущем росте цен на продукты уже много говорилось, реальность оказалась хуже, чем опасались: по словам читателя Postimees, который раз в неделю заказывает товары в e-Selver, за неделю цены на многие продукты выросли по меньшей мере на 20%. Читать далее...

Уловки с коронатестами: вместо себя на тест отправляют больного знакомого

Если человек не хочет вакцинироваться от коронавируса, но хочет пойти в ресторан и кино, один из способов получить covid-паспорт — переболеть коронавирусом. Однако, если вы не болели, как оказалось, можно сжульничать. Читать далее...

В Кохтла-Ярве загорелся подвал дома призрения, жильцов эвакуировали

Спасательный департамент сообщил, что в Кохтла-Ярве загорелся подвал в доме призрения, в результате чего жильцов эвакуировали. Читать далее...

Переговоры делегаций США и РФ в Женеве завершились

Вашингтон открыт для дальнейших переговоров с Москвой о размещении военнослужащих и техники, но не согласен с требованиями России относительно гарантий нерасширения НАТО, сообщила заместитель госсекретаря США. Читать далее...

ТУРИЗМ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 〉 Проверка вакцинации и тестов будет сопровождать путешественников и в 2023 году

Опрос авиакомпаний и туроператоров показал, что тестирование и вакцинация останутся частью процесса путешествия как в этом, так и в следующем году. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Горит открытым пламенем завод по производству гранул: на месте полиция, спасатели и скорая помощь

Сегодня вечером в Центр тревоги сообщили, что в Кильксама, волость Тори, горит открытым пламенем завод по производству гранул. Читать далее...

Департамент полиции и погранохраны освободил от должностей 34 невакцинированных сотрудника

Департамент полиции и погранохраны (PPA) в последний день прошлого года прекратил трудовые отношения с 34 невакцинированными сотрудниками. Читать далее...

Чиновник, оставшийся без места вице-канцлера, заполучил в министерстве должность, которой раньше не существовало