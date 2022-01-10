Картиня дня: суд по делу об убийстве на Ляэнемере-теэ, призыв EKRE и "омикрон" набирает обороты
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 января.
Сегодня судья Харьюского уездного суда Яника Каллин зачитала приговор суда по делу о драке и убийстве у бара на столичной улице Ляэнемере-теэ. Виновным в совершении убийства признан только Роман Глуховченко, который получил солидный срок наказания. Вины Ильи Гайдаленко в убийстве Никиты Виркунена суд не усмотрел. Читать далее...
При распространении штамма "омикрон" в Эстонии ежедневно заражается тысяча человек. За рубежом, где "омикрон" распространяется гораздо дольше, ставятся небывалые рекорды заражения. То же самое, вероятно, ожидается и в Эстонии, но, по мнению исследователей, в этом можно найти и что-то хорошее. Читать далее...
Раз уж под руководством Тартуского университета уже проводится мониторинг сточных вод на коронавирус, то почему бы не проводить регулярный мониторинг употребления наркотиков, сказала руководитель аналитической службы Министерства юстиции Мари-Лийс Сеэт. С университетскими специалистами, исследующими сточные воды на содержание коронавируса, уже связались, и в середине января Эстонский центр экологических исследований наряду с пробами, необходимыми для отслеживания распространения коронавируса, также возьмет первые пробы для проверки их на наличие наркотиков. Читать далее...
Председатель партии EKRE Мартин Хельме в передаче «Поговорим о делах» радиостанции TRE призвал людей и предприятия не оплачивать счета за электричество, поскольку «иначе правительство ничего не поймет». Читать далее...
Если обычно горожане обвиняют Таллиннскую муниципальную полицию в излишней строгости и постоянном выписывании штрафов, то теперь жалобы сменились на противоположные. Читать далее...
Крупный предприниматель, совладелец Силламяэского порта, трижды премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи отмечает 75-летний юбилей. В эксклюзивном интервью Rus.Postimees один из самых авторитетных и успешных бизнесменов Эстонии размышляет о том, что происходит с экономикой и энергетикой, и отвечает на вопрос, есть ли хорошее решение. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6783 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1260. Скончался один человек с коронавирусом. Читать далее...
Конец 2021 года больше всего запомнится потрясениями энергетического рынка. Инициаторы зеленого перехода представляют это форс-мажором. Возьму на себя смелость показать, что мы живем в рукотворном кризисе, ставшим следствием конкретных решений на уровне ЕС и в Эстонии. Читать далее...
Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что политика России несет угрозу системе безопасности Европы, сообщает в понедельник агентство Bloomberg. Читать далее...
Министерство финансов направило на круг согласования документ о намерении разработать законопроект по добровольному повышению ставки взноса обязательной накопительной пенсии, цель законопроекта - предложить присоединившимся ко второй ступени возможность добровольно увеличить взнос в свою накопительную пенсию до 4 или 6 процентов. Читать далее...