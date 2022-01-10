Картиня дня: суд по делу об убийстве на Ляэнемере-теэ, призыв EKRE и "омикрон" набирает обороты

Фото 〉 Приговор оглашен: Илья Гайдаленко не убивал, Глуховченко сядет на 17 с лишним лет

Сегодня судья Харьюского уездного суда Яника Каллин зачитала приговор суда по делу о драке и убийстве у бара на столичной улице Ляэнемере-теэ. Виновным в совершении убийства признан только Роман Глуховченко, который получил солидный срок наказания. Вины Ильи Гайдаленко в убийстве Никиты Виркунена суд не усмотрел. Читать далее...

"Омикрон" продолжает набирать обороты: семейные врачи на пределе

При распространении штамма "омикрон" в Эстонии ежедневно заражается тысяча человек. За рубежом, где "омикрон" распространяется гораздо дольше, ставятся небывалые рекорды заражения. То же самое, вероятно, ожидается и в Эстонии, но, по мнению исследователей, в этом можно найти и что-то хорошее. Читать далее...

Анализ сточных вод на коронавирус дал старт всеэстонскому наркологическому мониторингу

Раз уж под руководством Тартуского университета уже проводится мониторинг сточных вод на коронавирус, то почему бы не проводить регулярный мониторинг употребления наркотиков, сказала руководитель аналитической службы Министерства юстиции Мари-Лийс Сеэт. С университетскими специалистами, исследующими сточные воды на содержание коронавируса, уже связались, и в середине января Эстонский центр экологических исследований наряду с пробами, необходимыми для отслеживания распространения коронавируса, также возьмет первые пробы для проверки их на наличие наркотиков. Читать далее...

Лидер EKRE призвал людей не оплачивать счета за электричество: иначе правительство ничего не поймет

Председатель партии EKRE Мартин Хельме в передаче «Поговорим о делах» радиостанции TRE призвал людей и предприятия не оплачивать счета за электричество, поскольку «иначе правительство ничего не поймет». Читать далее...

Снег смягчил отношение МуПо к неправильно паркующимся

Если обычно горожане обвиняют Таллиннскую муниципальную полицию в излишней строгости и постоянном выписывании штрафов, то теперь жалобы сменились на противоположные. Читать далее...

Тийту Вяхи – 75! «Безопасность – это когда жители довольны»

Крупный предприниматель, совладелец Силламяэского порта, трижды премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи отмечает 75-летний юбилей. В эксклюзивном интервью Rus.Postimees один из самых авторитетных и успешных бизнесменов Эстонии размышляет о том, что происходит с экономикой и энергетикой, и отвечает на вопрос, есть ли хорошее решение. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 1260 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6783 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1260. Скончался один человек с коронавирусом. Читать далее...

Бермудский треугольник эстонской энергетики

Конец 2021 года больше всего запомнится потрясениями энергетического рынка. Инициаторы зеленого перехода представляют это форс-мажором. Возьму на себя смелость показать, что мы живем в рукотворном кризисе, ставшим следствием конкретных решений на уровне ЕС и в Эстонии. Читать далее...

Bloomberg: в Швеции заявили об угрозе безопасности Европы со стороны России

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что политика России несет угрозу системе безопасности Европы, сообщает в понедельник агентство Bloomberg. Читать далее...

Минфин предлагает дать людям возможность увеличить свои взносы во II пенсионную ступень