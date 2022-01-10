Расследование EUObserver и центра Dossier обнаружило, что среди восьми российских шпионов, высланных осенью из штаб-квартиры НАТО, помимо ловца шпионов и специалиста по большим данным был офицер эстонского происхождения, имеющий связи в Кремле, пишет Postimees.

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«Решение отобрать у членов российской делегации при НАТО аккредитацию было принято с учетом данных разведки, поскольку они являлись незадекларированными российскими разведчиками. Мы видели усиление злоумышленной деятельности России, по крайней мере, в Европе, и таким образом, должны действовать», - сказал глава НАТО Йенс Столтенберг в октябре прошлого года.

НАТО никогда не называла имен шпионов публично, то есть они могли потихоньку вернуться домой и отправиться в другие страны и дальше заниматься шпионажем под дипломатическим прикрытием. В ответ на это решение Россия закрыла все свое представительство при НАТО.