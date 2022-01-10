Дело Джоковича: судья отменил аннулирование визы спортсмена
сегодня, 10 января, стало известно, что Джокович выиграл суд по делу об аннулировании его австралийской визы.
сегодня, 10 января, стало известно, что Джокович выиграл суд по делу об аннулировании его австралийской визы.
Пограничники посчитали, что у Новака не было достаточных оснований для медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса.
Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу в судебном деле с аннулированием австралийской визы.
«Я рад и благодарен, что судья отменил аннулирование моей визы. Несмотря на всё, что произошло за последнюю неделю, я хочу остаться и попытаться выступить на Открытом чемпионате Австралии. Я по-прежнему сосредоточен на этом», — написал Джокович в своём «инстаграме».
Джокович является девятикратным победителем Australian Open.