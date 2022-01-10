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  • Дело Джоковича: судья отменил аннулирование визы спортсмена

Дело Джоковича: судья отменил аннулирование визы спортсмена

Новак Джокович ФОТО: KENA BETANCUR

сегодня, 10 января, стало известно, что Джокович выиграл суд по делу об аннулировании его австралийской визы. 

Пограничники посчитали, что у Новака не было достаточных оснований для медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса.

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу в судебном деле с аннулированием австралийской визы.

«Я рад и благодарен, что судья отменил аннулирование моей визы. Несмотря на всё, что произошло за последнюю неделю, я хочу остаться и попытаться выступить на Открытом чемпионате Австралии. Я по-прежнему сосредоточен на этом», — написал Джокович в своём «инстаграме».

Джокович является девятикратным победителем Australian Open.

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