Дело Джоковича: судья отменил аннулирование визы спортсмена

Пограничники посчитали, что у Новака не было достаточных оснований для медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса.

«Я рад и благодарен, что судья отменил аннулирование моей визы. Несмотря на всё, что произошло за последнюю неделю, я хочу остаться и попытаться выступить на Открытом чемпионате Австралии. Я по-прежнему сосредоточен на этом», — написал Джокович в своём «инстаграме».