BioNTech обещает вакцину против омикрон-штамма к марту
Вакцина, специально предназначенная против омикрон-штамма коронавируса, может быть готова уже в марте, сообщили шведской газете Svenska Dagbladet руководители фармацевтической компании BioNTech.
Вакцина, специально предназначенная против омикрон-штамма коронавируса, может быть готова уже в марте, сообщили шведской газете Svenska Dagbladet руководители фармацевтической компании BioNTech.
Супруги и основатели компании BioNTech Угур Шахин и Озлем Тюреджи сообщили газете, что новая вакцина будет испытана в конце января.
Вакцина должна защищать как от омикрон-штамма, так и от предыдущих штаммов вируса.
По словам Шахини, вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, хорошо защищает от тяжелых симптомов вируса, но не защищает от инфицирования достаточно эффективно. Поэтому, по его словам, важно развивать вакцину.
«Мы хотим разработать такую вакцину против "омикрона", которая защищала бы от болезни минимум на полгода, а от тяжелого течения — до года», — сказал он газете.