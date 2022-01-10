BioNTech обещает вакцину против омикрон-штамма к марту

Супруги и основатели компании BioNTech Угур Шахин и Озлем Тюреджи сообщили газете, что новая вакцина будет испытана в конце января.

Вакцина должна защищать как от омикрон-штамма, так и от предыдущих штаммов вируса.

По словам Шахини, вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, хорошо защищает от тяжелых симптомов вируса, но не защищает от инфицирования достаточно эффективно. Поэтому, по его словам, важно развивать вакцину.