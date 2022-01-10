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Вместе с температурами увеличивается концентрация парниковых газов в атмосфере, а значит вызванное человеком изменение климата продолжится.

Планета пережила очередной рекордно жаркий год, объявили ученые и предупредили, что вместе с температурами увеличивается и концентрация парниковых газов - главной причины глобального потепления, вызванного человеком.

Последние семь лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений, и 2021 год занял пятое место, подсчитали европейские ученые, отслеживающие изменение климата в центре Коперника при ЕС.

"Сейчас как никогда очевидна безотлагательность борьбы с изменением климата", - сказал руководитель программы Марио Фаччини, представляя отчет на пресс-конференции в понедельник.

Несмотря на прохладное начало года, 2021-й оказался в числе рекордсменов и продолжил тревожную традицию минувшего десятилетия, самого жаркого за 125 тысяч лет.

И потепление продолжится из-за накопленных в атмосфере парниковых газов и новых выбросов, уверены ученые. Что бы ни делало человечество, в ближайшие десятилетия этот тренд не переломить - можно лишь смягчить его последствия, предупредила в прошлом году Всемирная метеорологическая организация.

Центр Коперника подтвердил в понедельник, что концентрация парниковых газов в атмосфере продолжила увеличиваться в 2021 году. Рекорды побили и углекислый газ, и метан.

Уже +1,2°С

В прошлом году ученые сделали окончательный вывод: планета нагревается, а человек - бесспорная причина глобального потепления. Под этим выводом подписались не только научное сообщество, но и политики из почти всех стран мира.

Они же еще раньше закрепили в Парижском соглашении обещание сократить выбросы парниковых газов, чтобы к середине века попытаться удержать глобальное повышение средних температур в пределах 1,5°С по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Этот потолок будет пробит на 10 лет раньше, уже в 2040-м, предупредили ученые. А следующий рубеж - потепление на 2°С, чреватое катастрофическими последствиями, падёт уже до конца этого века, если в ближайшие два десятилетия мы продолжим коптить небо и рубить леса текущими темпами.

В 2021 году, согласно обнародованным в понедельник данным центра Коперника, среднегодовая температура была на 1,1-1,2°C выше, чем в 1850-1900 годах.

Ледники Гренландии. ФОТО: Getty Images

Изменение климата на планете угрожает человечеству, поскольку чревато природными катаклизмами, массовой миграцией, затопленными городами и полями, банкротствами страховых компаний и государств. Счет жертвам глобального потепления уже идет на десятки тысяч.

Природные "качели"

2021 год еще раз подтвердил выводы ученых о том, что глобальное потепление выражается не в приходе уютного тепла на смену унылой зябкости, а в раскачивании погодных "качелей" между холодом и зноем.

Все потому, что нагревание планеты ведет к сбоям в устоявшейся системе охлаждения и циркуляции воды и воздуха. Учащаются засухи, морозы, ураганы, лесные пожары и наводнения.

В 2021 году эти "качели" были и географическими, и временными.

Жаркая Австралия пережила самый прохладный год за десятилетие. Впервые за последние пять лет на континенте не было засухи. А Европа, наоборот, изнывала от жары рекордно теплым летом-2021.