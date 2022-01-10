Исследование ⟩ Школы целенаправленно использовали финансовую поддержку для устранения пробелов в образовании
Исследование, проведенное Министерством образования и науки, показывает, что общеобразовательные школы целенаправленно использовали средства, выделенные на помощь отстающим ученикам весной прошлого года, при этом школы чаще всего организовывали дополнительные индивидуальные консультации и занятия в небольших группах, предлагали дополнительные уроки или курсы и привлекали вспомогательных педагогов. Школы признали эти меры как наиболее эффективные.