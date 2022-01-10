Исследование ⟩ Школы целенаправленно использовали финансовую поддержку для устранения пробелов в образовании

Министр образования и науки Лийна Керсна рассказала, что школы наилучшим образом использовали полученную поддержку. «Я рада, что школы использовали дополнительное финансирование, чтобы найти способы поддержки учеников, которым не подходит дистанционное обучение, и которым нужна помощь в изучении некоторых предметов, - сказала министр Керсна. - По мнению исследователей и экспертов, отставание учащихся носит кумулятивный характер. В последующие годы отставание усугубляется, мотивация к обучению снижается, что приводит к раннему прерыванию обучения. Прерывание обучения влечет за собой социальные издержки и снижает шансы людей на успех на рынке труда. Поэтому крайне важно уделять внимание выравниванию разрыва в образовании между учащимися».

Весной 2021 года министерство выделило общеобразовательным школам единовременную финансовую поддержку в размере 40 евро на ученика на общую сумму 6 миллионов евро для устранения пробелов в образовании и осуществления дополнительных мер поддержки учеников. Использование субсидии определялось школами в сотрудничестве с директорами.

Как наиболее часто упоминаемые меры поддержки школы-респонденты назвали дополнительные индивидуальные консультации и обучение в небольших группах, а также предоставление дополнительных курсов или уроков и привлечение вспомогательных специалистов. Ряд мероприятий осуществлялся в комплексе. Школы сообщили, что им удалось повысить мотивацию учеников к обучению и поддержать их самооценку с помощью вспомогательных мероприятий. Летние лагеря также вдохновили школы на использование различных интересных методов обучения, например, использование элементов драмы для поддержки учащихся и стимулирования интереса к науке.

В период с сентября по ноябрь прошлого года 283 общеобразовательные школы, или 92% респондентов, участвовавших в опросе, использовали выделенные средства. Большинство школ, которые еще не воспользовались поддержкой, планируют сделать это во втором или третьем триместре учебного года.

Большинство респондентов подтвердили важность этой инициативы и то, что эта целевая поддержка может быть продолжена. Положительным аспектом было названо то, что школам были предоставлены дискреционные полномочия, так как это позволило использовать поддержку для мероприятий, наиболее актуальных для учеников.

К 2022 году из государственного бюджета будет выделено примерно по 58 евро на каждого ученика, что в общей сложности составит 12 млн евро. Чтобы воспользоваться этой субсидией, школы должны будут оценить реальные потребности учеников в поддержке.

Чтобы лучше спланировать дополнительную финансовую поддержку в 2022 году, Министерство образования и науки собрало отзывы школ об использовании уже выделенных средств. Опрос проводился в ноябре, и на него ответили 307 общеобразовательных школ, включая частные. Это предварительный опрос, так как поддержка может быть использована в течение всего 2021/2022 учебного года.

В условиях глобальной пандемии решение вопроса пробелов в образовании из-за дистанционного обучения также было определено в качестве приоритета международными образовательными организациями, включая Всемирный банк, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. Все эти организации считают необходимым выделять дополнительные средства для школ.