В минувшем году в Таллинне было учреждено рекордное количество предприятий

«За последние 12 лет количество зарегистрированных в Таллинне предприятий практически удвоилось. Это говорит о том, что предпринимательская активность в Таллинне остается высокой невзирая на сложные времена, а возможно, даже благодаря этому непростому периоду», - сказал вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм.

«Призываю инициативных и заинтересованных в ведении бизнеса людей ознакомиться с городскими услугами для предпринимателей. Мы предлагаем консультации и обучение для начинающих предпринимателей, а также пособия, помощь при составлении ходатайств и так далее», - сказал Вимм, добавив, что ни одна хорошая идея не остается без внимания, поскольку благоприятная бизнес-среда – это основа для создания рабочих мест.

По данным Коммерческого регистра, по состоянию на конец прошлого года в Таллинне насчитывалось 119 089 предприятий, что на 4% больше, чем в конце 2020 года. В 2009 году в Таллинне было 62 816 предприятий, что почти вдвое меньше, чем в конце прошлого года.

Активных предприятий (компаний, которые представили отчет о хозяйственной деятельности за 2020 год) в Таллинне в прошлом году было на 5% больше, чем годом ранее - в общей сложности 77 392. Из них 7017 являлись экспортирующими предприятиями – это означает, что каждое одиннадцатое активное предприятие столицы экспортирует свои товары или услуги.

В 2021 году в Таллинне было ликвидировано примерно столько же предприятий, сколько и годом ранее: в прошлом году деятельность завершили 3 452 компании, в 2020 году - 3 484 фирмы.