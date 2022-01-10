В Кохтла-Ярве загорелся подвал дома призрения, жильцов эвакуировали
Спасательный департамент сообщил, что в Кохтла-Ярве загорелся подвал в доме призрения, в результате чего жильцов эвакуировали, пишет Postimees.
Спасательный департамент сообщил, что в Кохтла-Ярве загорелся подвал в доме призрения, в результате чего жильцов эвакуировали, пишет Postimees.
В 16.09 загорелся пожар в подвальном этаже дома призрения (дом престарелых) на Ярвекюла-теэ в Кохтла-Ярве. Спасатели приступили к эвакуации жильцов, по имеющимся данным, пострадавших нет.
Пожар локализовали к 17.15. По оценке спасателей, он мог вспыхнуть из-за неполадки бойлера.
Представитель Спасательного департамента сообщил Rus.Postimees, что на 18.20 работы по тушению уже завершены. Эвакуированным жителям дома престарелых помогают вернуться в свои комнаты.
Kohta-Järve Järveküla teel asuva hooldekodu keldrikorrusel puhkes kella 16.09 ajal tulekahju. Elanikke evakueeritakse. Esialgsetel andmetel kannatanuid ei ole.— Päästeamet (@paasteamet) January 10, 2022