В Кохтла-Ярве загорелся подвал дома призрения, жильцов эвакуировали

В 16.09 загорелся пожар в подвальном этаже дома призрения (дом престарелых) на Ярвекюла-теэ в Кохтла-Ярве. Спасатели приступили к эвакуации жильцов, по имеющимся данным, пострадавших нет.

Пожар локализовали к 17.15. По оценке спасателей, он мог вспыхнуть из-за неполадки бойлера.

Представитель Спасательного департамента сообщил Rus.Postimees, что на 18.20 работы по тушению уже завершены. Эвакуированным жителям дома престарелых помогают вернуться в свои комнаты.