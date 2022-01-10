Пн, 10.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Кохтла-Ярве загорелся подвал дома призрения, жильцов эвакуировали

В Кохтла-Ярве загорелся подвал дома призрения, жильцов эвакуировали

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Mailiis Ollino

Спасательный департамент сообщил, что в Кохтла-Ярве загорелся подвал в доме призрения, в результате чего жильцов эвакуировали, пишет Postimees.

В 16.09 загорелся пожар в подвальном этаже дома призрения (дом престарелых) на Ярвекюла-теэ в Кохтла-Ярве. Спасатели приступили к эвакуации жильцов, по имеющимся данным, пострадавших нет.

Пожар локализовали к 17.15. По оценке спасателей, он мог вспыхнуть из-за неполадки бойлера.

Представитель Спасательного департамента сообщил Rus.Postimees, что на 18.20 работы по тушению уже завершены. Эвакуированным жителям дома престарелых помогают вернуться в свои комнаты.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back