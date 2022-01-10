Переговоры делегаций США и РФ в Женеве завершились
В Женеве завершились российско-американские консультации по вопросам безопасности, пишет Deutsche Welle.
В Женеве завершились российско-американские консультации по вопросам безопасности, пишет Deutsche Welle.
Переговоры делегаций США и РФ в Женеве в понедельник, 10 января, завершились, сообщил американский Госдепартамент. Они проходили в постпредстве США в Женеве в закрытом для прессы формате и продолжались более семи часов.
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