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Переговоры делегаций США и РФ в Женеве завершились

Флаги РФ и США. ФОТО: YURI KOCHETKOV/EPA

В Женеве завершились российско-американские консультации по вопросам безопасности, пишет Deutsche Welle.

Переговоры делегаций США и РФ в Женеве в понедельник, 10 января, завершились, сообщил американский Госдепартамент. Они проходили в постпредстве США в Женеве в закрытом для прессы формате и продолжались более семи часов.

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