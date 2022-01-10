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  • Департамент полиции и погранохраны освободил от должностей 34 невакцинированных сотрудника

Департамент полиции и погранохраны освободил от должностей 34 невакцинированных сотрудника

Полиция. Иллюстративное фото. ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Департамент полиции и погранохраны (PPA) в последний день прошлого года прекратил трудовые отношения с 34 невакцинированными сотрудниками, пишет Postimees.

Руководитель отдела кадров PPA Катре Лоо сообщила Postimees, что непривитые были представителями разных профессий по всей Эстонии, и в случае необходимости PPA наймет вместо них новых сотрудников.

В настоящее время PPA ведет судебный процесс с почти 40 сотрудниками, будут ли эти люди освобождены от должностей, выяснится с течением времени.

«Некоторые сотрудники, получившие первоначальную юридическую защиту до 7 января 2022 года, подали новое заявление о предоставлении первоначальной юридической защиты, и PPA не уволит их, пока суд не примет решение», — сказала Лоо.

Она отметила, что некоторые служащие дополнительно проконсультировались с врачами, чтобы убедиться, что вакцинация безопасна, а затем решили сделать прививку. «Они продолжат службу в PPA», — сказал руководительница отдела кадров.

Гендиректор PPA сказал прошлой осенью, что те работники, которые не вакцинируются, должны будут покинут департамент в конце года.

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