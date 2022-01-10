Умер один из основателей банка Ühispank и бывший руководитель ETV Ааре Урм
В воскресенье на 72-м году жизни скончался один из основателей банка Ühispank и бывший председатель правления Эстонского телевидения (ETV) Ааре Урм, пишет Postimees.
В воскресенье на 72-м году жизни скончался один из основателей банка Ühispank и бывший председатель правления Эстонского телевидения (ETV) Ааре Урм, пишет Postimees.
Ааре Урм стал широко известен как офицер милиции, который призвал не применять насилие к молодежи, решившей на кладбище в Выру почтить память павших в Освободительной войне. Урм был уволен из милиции за этот мужественный гражданский поступок, но завоевал сердца жителей Вырумаа.
В конце 1988 года стал редактором уездной газеты Võru Teataja, затем был избран в уездное собрание, где стал председателем. В 1992 году участвовал в создании банка Ühispank, председателем совета которого был до 1998-го.
С 2000 по 2002 год был председателем правления ETV, затем ушел из общественной жизни, занимался предпринимательством и заботился о своей семье.
В старости очень одаренный музыкально Урм записал на CD-диски большое количество песен собственного сочинения и исполнения для взрослых и детей.