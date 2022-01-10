Уровень безработицы в еврозоне в ноябре упал до 7,2 процента

В целом в ЕС уровень безработицы составил в ноябре 6,5 процента — на 0,2 пункта ниже, чем в октябре, и на 0,9 пункта ниже в годовом сравнении, по данным Eurostat.

По оценке Eurostat, в ноябре в ЕС было более 13,9 млн безработных, из них чуть более 11,8 млн в еврозоне. По сравнению с октябрем число безработных сократилось в ЕС на 247 000 человек, а в еврозоне на 222 000 человек. По сравнению с ноябрем 2020 года число безработных в ЕС упало примерно на 1,7 млн человек, а в еврозоне примерно на 1,4 млн человек.

Более 2,8 млн безработных в ЕС были моложе 25 лет, из них чуть более 2,3 млн человек — в еврозоне. В ноябре уровень безработицы среди молодежи составил 15,4 процента в ЕС и 15,5 процента в еврозоне, за месяц он упал на 0,2 пункта и 0,3 пункта соответственно.

По сравнению с октябрем число безработной молодежи в ЕС упало на 34 000 человек, а в еврозоне на 37 000 человек. По сравнению с ноябрем 2020 года этот показатель упал на 225 000 в ЕС и на 188 000 в еврозоне.

Показатель безработицы среди женщин в ЕС составил 6,8 процента, на 0,2 пункта ниже, чем в октябре. В еврозоне этот показатель составил 7,5 процента, также на 0,2 пункта ниже, чем в октябре. Уровень безработицы среди мужчин в ЕС упал за месяц на 0,1 пункта до 6,3 процента, а в еврозоне на 0,1 пункта до 6,9 процента.

Eurostat в своем определении безработицы опирается на стандарт Международной организации труда (ILO), согласно которому безработными считаются люди, у которых нет работы, но они в течение четырех последних недель активно искали работу и готовы приступить к ней в течение двух последующих недель.

Хотя из-за ограничений, обусловленных пандемией COVID-19, по всему ЕС выросло число соисканий компенсаций безработицы, из-за ограничений передвижения и предпринимательства многие ищущие работу лица не искали работу активно и не имели бы возможности приступить к ней.