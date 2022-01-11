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  • Эстония
  • Зарплата гендиректора Спасательного департамента выросла до 5800 евро

Зарплата гендиректора Спасательного департамента выросла до 5800 евро

Куно Таммеару. ФОТО: Madis Veltman

Министр внутренних дел Кристиан Яани утвердил с 1 января новый основной оклад гендиректору Спасательного департамента Куно Таммеару в размере 5800 евро.

В прошлом году основная зарплата Таммеару составляла 5500 евро, передает ERR.

Заместители гендиректора Тауно Сууркиви и Андреас Анвельт теперь будут получать по 5000 евро, в прошлом году их основной зарплатой было 4400 евро.

Новый оклад руководителя Идаского спасательного центра Айлара Хольцманна, руководителя Пыхьяского спасательного центра Марко Рюй, руководителя Ляэнеского спасательного центра Хейки Соодла и руководителя Лыунаского спасательного центра Марго Клаоса — 4400 евро.

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