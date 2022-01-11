Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман (слева) и замглавы МИД России Сергей Рябков на переговорах в Женеве. ФОТО: Getty Images

В Женеве прошли первые переговоры России и США о гарантиях безопасности, которых требует Москва. Они прошли в закрытом формате. По итогам стороны сделали сдержанные заявления и выразили надежду на продолжение консультаций.

Российскую делегацию возглавляют заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замминистра обороны Александр Фомин, американскую сторону представляла первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и замгоссекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.

Главными темами саммита стали требования Москвы об отказе от расширения НАТО и озабоченность Запада в связи с концентрацией российских войск на границе с Украиной.

По окончании переговоров стороны обменялись заявлениями. Би-би-си приводит основные тезисы дипломатов с обеих сторон (цитаты по РИА Новости).

О нерасширении НАТО

Сергей Рябков: «Мы подчеркиваем, что для нас это совершенно обязательно - удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса».

«Нам надоело вести пустые разговоры, от полуобещаний, от неправильного истолкования, что часто происходило на переговорах за закрытыми дверями. Мы не доверяем другой стороне. Нам необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии, не обещания, а именно гарантии, со словами "должны", "обязаны", никогда не становиться членами НАТО. Это вопрос национальной безопасности России».

Уэнди Шерман: «Мы не позволим никому закрывать другой стране двери в НАТО».

«Мы привержены тому, чтобы вести консультации и поддерживать координацию с нашими союзниками и партнерами по двусторонним вопросам».

О вторжении на Украину

Сергей Рябков:

«Россия не собирается вторгаться в Украину и таким образом, в этом нет предмета торгов».

«Мы обеспокоены по поводу возможных намеренных провокаций со стороны отдельно Украины или совместных со странами Запада».

Уэнди Шерман:

«Я не думаю, что вы удивитесь услышать, что Россия действительно сказала нам, как они заявляли публично, что у них нет намерения вторгаться. Это всего лишь маневры и учения».

«У них есть возможность доказать, что они не собираются вторгаться, деэскалировав ситуацию и вернув войска в казармы».

Один из трех

Встреча в Женеве - первый из трех саммитов по вопросам безопасности, запланированных на ближайшее время между Россией и странами Запада. 12 января в Брюсселе состоится заседание совета Россия-НАТО, а 13 января в Вене пройдут переговоры по линии ОБСЕ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в понедельник, что совет Россия-НАТО обсудит военную активность в Европе, военную транспарентность и контроль над вооружениями.

По словам Столтенберга, альянс приветствует готовность России к диалогу по безопасности, но при этом ожидает, что Москва учтет озабоченности НАТО, заявил Столтенберг.

«Я вел переговоры с Россией раньше, когда был премьером Норвегии. И я знаю, что с Россией можно добиться соглашения, и это уже было раньше в контексте НАТО, в частности, по контролю над вооружениями и более широкому кругу вопросов», - сказал Столтенберг.

«Пистолет к голове Украины»

Накануне в Женеве прошли предварительные переговоры делегаций России и США. Рябков охарактеризовал начавшийся диалог как «сложный, но в принципе деловой». Он считает, что НАТО в нынешних условиях не следует требовать каких-либо уступок от Москвы.

«Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец. Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года», - говорил российский дипломат.

В декабре МИД России уже просил западные страны взять назад обещания, данные Украине и Грузии в 2008 году о перспективе их вступления в НАТО. Однако генсек альянса отверг эти требования, обвинив Россию в попытке создать собственную сферу влияния.

Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне говорил в интервью ABC News, что Россия и США по итогам переговоров могут восстановить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которых Вашингтон вышел при экс-президенте Дональде Трампе.

При этом Блинкен подчеркнул, что реального прогресса в отношениях добиться будет трудно до тех пор, «пока продолжается эскалация, пока Россия приставляет пистолет к голове Украины в виде 100 тысяч военнослужащих вблизи ее границ и возможности удвоить это число в очень короткие сроки».

Ранее в интервью Си-эн-эн Блинкен признавался, что не ждет от переговоров в Женеве «каких-либо прорывов».

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в понедельник заявила, что Киев имеет право самостоятельно выбирать путь присоединения к альянсам, и это не может быть темой переговоров НАТО с Россией.