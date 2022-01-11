Карпин поедет на сборы клубов РПЛ в Эмираты, Писарев — в Турцию

Главный тренер сборной Валерий Карпин полетит в Эмираты, а его помощник Николай Писарев отправится в Турцию.

Ближайший матч сборная проведет с Польшей — стыковой матч отбора ЧМ-2022 состоится 24 марта в Москве.

Под руководством Карпина сборная России провела семь матчей на групповой стадии отборочного этапа чемпионата мира-2022 и одержала пять побед при одной ничьей и одном поражении.