Карпин поедет на сборы клубов РПЛ в Эмираты, Писарев — в Турцию
По информации «РБ Спорт», тренеры сборной России планируют отправиться в командировки в места базирования клубов РПЛ во время предсезонных сборов.
По информации «РБ Спорт», тренеры сборной России планируют отправиться в командировки в места базирования клубов РПЛ во время предсезонных сборов.
Главный тренер сборной Валерий Карпин полетит в Эмираты, а его помощник Николай Писарев отправится в Турцию.
Ближайший матч сборная проведет с Польшей — стыковой матч отбора ЧМ-2022 состоится 24 марта в Москве.
Под руководством Карпина сборная России провела семь матчей на групповой стадии отборочного этапа чемпионата мира-2022 и одержала пять побед при одной ничьей и одном поражении.
Причем очковые потери пришлись на встречи с Хорватией. В итоге хорваты вышли на чемпионат мира напрямую, а российским футболистам предстоит участвовать в стыковых встречах за право поехать на ЧМ-2022 в Катар.