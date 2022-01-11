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  • Карпин поедет на сборы клубов РПЛ в Эмираты, Писарев — в Турцию

Карпин поедет на сборы клубов РПЛ в Эмираты, Писарев — в Турцию

Валерий Карпин. ФОТО: Erik Romanenko

По информации «РБ Спорт», тренеры сборной России планируют отправиться в командировки в места базирования клубов РПЛ во время предсезонных сборов.

Главный тренер сборной Валерий Карпин полетит в Эмираты, а его помощник Николай Писарев отправится в Турцию.

Ближайший матч сборная проведет с Польшей — стыковой матч отбора ЧМ-2022 состоится 24 марта в Москве.

Под руководством Карпина сборная России провела семь матчей на групповой стадии отборочного этапа чемпионата мира-2022 и одержала пять побед при одной ничьей и одном поражении.

Причем очковые потери пришлись на встречи с Хорватией. В итоге хорваты вышли на чемпионат мира напрямую, а российским футболистам предстоит участвовать в стыковых встречах за право поехать на ЧМ-2022 в Катар.

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