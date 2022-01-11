Российская сборная представит на ЧЕ по фигурному катанию мощную программу

В заявке чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой — два тройных акселя в обеих программах, в из четверных прыжков в произвольной — четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп — тройной тулуп, четверной тулуп — тройной тулуп через ойлер.

В составе сборной России в турнире среди женщин также выступят Александра Трусова и Анна Щербакова.

Действующая чемпионка мира Анна Щербакова заявила один прыжок ультра-си — четверной флип в произвольной программе.