Российская сборная представит на ЧЕ по фигурному катанию мощную программу
Стал известен планируемый контент российских фигуристок на чемпионат Европы, который пройдет в Таллине с 12 по 16 января, информирует Международный союз конькобежцев (ISU).
Стал известен планируемый контент российских фигуристок на чемпионат Европы, который пройдет в Таллине с 12 по 16 января, информирует Международный союз конькобежцев (ISU).
В заявке чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой — два тройных акселя в обеих программах, в из четверных прыжков в произвольной — четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп — тройной тулуп, четверной тулуп — тройной тулуп через ойлер.
В составе сборной России в турнире среди женщин также выступят Александра Трусова и Анна Щербакова.
Действующая чемпионка мира Анна Щербакова заявила один прыжок ультра-си — четверной флип в произвольной программе.
Обладательница бронзы ЧМ-2021 Александра Трусова отказалась от исполнения тройного акселя в короткой программе, в произвольную она заявила четверной лутц.