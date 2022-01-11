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  • Российская сборная представит на ЧЕ по фигурному катанию мощную программу

Российская сборная представит на ЧЕ по фигурному катанию мощную программу

Камила Валиева ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Стал известен планируемый контент российских фигуристок на чемпионат Европы, который пройдет в Таллине с 12 по 16 января, информирует Международный союз конькобежцев (ISU).

В заявке чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой — два тройных акселя в обеих программах, в из четверных прыжков в произвольной — четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп — тройной тулуп, четверной тулуп — тройной тулуп через ойлер.

В составе сборной России в турнире среди женщин также выступят Александра Трусова и Анна Щербакова.

Действующая чемпионка мира Анна Щербакова заявила один прыжок ультра-си — четверной флип в произвольной программе.

Обладательница бронзы ЧМ-2021 Александра Трусова отказалась от исполнения тройного акселя в короткой программе, в произвольную она заявила четверной лутц.

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