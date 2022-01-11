У побережья Кипра произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано сейсмологами через несколько минут после двух часов утра по среднеевропейскому времени во вторник, 11 января, у берегов Кипра, пишет DW. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагался на глубине 51 км в 120 км к северо-западу от города Лимассол, где проживает около 154 тыс. человек, и в 62,3 км к юго-востоку от города Пафос с населением около 36 тыс. человек. Тысячи людей выбежали на улицы и провели ночь под открытым небом, сообщило государственное Кипрское радио (RIK).