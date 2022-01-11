Тойво Майметс: омикрон изменил правила игры

- Насколько сложно было собрать новый состав научного совета? Из чего вы исходили при выборе людей? - Это был интересный процесс. Когда непосредственно перед Рождеством я получил от правительства задание, это было не лучшее время — все уже думали о праздниках, зимнем отпуске, лыжах и прочем. Я поговорил с несколькими авторитетными людьми, начиная от своего работодателя, ректора Тартуского университета, и спросил, представители каких специальностей должны входить в научный совет. Сразу же было понятно, что, поскольку это уже не медицинская или научная проблема, а гораздо более широкая социально-экономическая проблема, в совет должны входить люди самых разных специальностей. Сперва в список входили 26 человек.

- Насколько важно для ученого, который сосредоточен на научной работе, консультировать правительство, особенно в беспрецедентной ситуации в мире?

- Я боялся, что топовые ученые в моем списке заняты своей научной работой, докторантами, научными статьями, финансированием и прочим, и это действительно стало приятным сюрпризом, что многие из них готовы консультировать правительство, различным способом поддерживать и участвовать в работе. Это показало, что вся проблематика имеет отношение не только к правительству или государству, но и ко всем нам. Некоторые, конечно, сказали, что у них все распланировано на два-три года вперед и они не смогут участвовать в работе научного совета, но пообещали всегда быть доступными, если вопрос будет касаться их специальности.