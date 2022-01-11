Тойво Майметс: омикрон изменил правила игры
Вчера начал работу новый состав научного совета, которым руководит Тойво Майметс, пишет Postimees.
Вчера начал работу новый состав научного совета, которым руководит Тойво Майметс, пишет Postimees.
- Насколько сложно было собрать новый состав научного совета? Из чего вы исходили при выборе людей?
- Это был интересный процесс. Когда непосредственно перед Рождеством я получил от правительства задание, это было не лучшее время — все уже думали о праздниках, зимнем отпуске, лыжах и прочем. Я поговорил с несколькими авторитетными людьми, начиная от своего работодателя, ректора Тартуского университета, и спросил, представители каких специальностей должны входить в научный совет. Сразу же было понятно, что, поскольку это уже не медицинская или научная проблема, а гораздо более широкая социально-экономическая проблема, в совет должны входить люди самых разных специальностей. Сперва в список входили 26 человек.