На мужчине, упавшем на плиту из-за проблемы со здоровьем, загорелась одежда

Два несчастных случая произошли в Пыльвамаа. Получив от датчика дыма и угарного газа сигнал тревоги, G4S попытался связаться с владельцем, однако безрезультатно. Информацию передали соседу контактного лица, который увидел на месте происшествия, что дом заполнен дымом, а хозяин стоит перед домом в обгоревшей одежде.

Прибывший на место происшествия патрульный экипаж выяснил, что пожилому мужчине стало плохо, он прислонился одеждой к горячей электроплите и получил ожоги. Скорая помощь увезла его с собой: обгоревшая одежда мужчины прилипла к коже.

В другом случае, который также произошел в Пыльвамаа, человека спас соседский датчик дыма и угарного газа Nublu, зарегистрировавший сигнал тревоги. Отреагировавший на полученный сигнал экипаж увидел на месте происшествия, что в доме пожар. В одной из квартир на первом этаже дома нетрезвый человек заснул, и что-то загорелось. Дым проник в квартиру соседа сверху, где имелся датчик. Спасатели потушили пожар, медики оказали людям помощь. В квартире, где имелся датчик, все было в порядке.

«Подобный случай на прошлой неделе имел место и в Таллинне. В квартире на первом этаже пригорела еда, дым поднялся в квартиру сверху, и оттуда поступил сигнал тревоги. Эти случаи наглядно объясняют, почему важны датчики дыма и угарного газа. Если дым проникает к соседям, значит, вашей квартире уже нанесен большой ущерб или пожар стал для кого-то фатальным», – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.