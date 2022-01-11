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Принимать меры для смягчения шока от цен нужно с холодной головой
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Kes seisab maksulangetuse, kes ettevõtjate ja kes oma erakonna eest, kuid üks on kindel: valitsuselt oodatakse konkreetseid samme aina pingenevas olukorras. Pildil Joakim Helenius, Martin Helme, Indrek Saar, Helir-Valdor Seeder, Jüri Ratas ja Kaja Kallas.
Большие счета за электричество и общественное негодование заставили политиков рассуждать о том, как смягчить шок от роста цен. Кроме оппозиции конкретные предложения составила и Центристская партия, пишет Postimees.
Снижение налога с оборота поддерживает и Консервативная народная партия Эстонии, но лидер партии Мартин Хельме отметил, что этот шаг имел бы малое влияние, поскольку основная проблема заключается в цене на электричество, которую нужно снизить. Партия на волне недовольства населения начала мощную кампанию, призывая людей даже не оплачивать счета и выражать свое мнение.