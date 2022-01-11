Большие счета за электричество и общественное негодование заставили политиков рассуждать о том, как смягчить шок от роста цен. Кроме оппозиции конкретные предложения составила и Центристская партия, пишет Postimees.

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Снижение налога с оборота поддерживает и Консервативная народная партия Эстонии, но лидер партии Мартин Хельме отметил, что этот шаг имел бы малое влияние, поскольку основная проблема заключается в цене на электричество, которую нужно снизить. Партия на волне недовольства населения начала мощную кампанию, призывая людей даже не оплачивать счета и выражать свое мнение.

Мартин Хельме. ФОТО: Remo Tõnismäe