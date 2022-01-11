Tallink предлагает вакцинироваться бустерной дозой на судах Star и Megastar

В рамках государственной кампании ревакцинации против коронавируса «С тремя надежнее», стартовавшей в Эстонии в понедельник, 10 января 2022 г., в ближайшие две недели, помимо дополнительных пунктов вакцинации по всей стране, возможность сделать прививку бустерной дозой вакцины появится и на судах Tallink Star и Megastar.

Tallink поддерживает государственную кампанию, предлагая возможность вакцинации бустерной дозой на борту Star с 14 по 17 января и на судах Star и Megastar с 21 по 23 января. Вакцинация будет проводиться медицинским персоналом Eldred OÜ с использованием вакцин Moderna и Pfizer BioNTech.

Возможность вакцинации бесплатной бустерной дозой на борту судов Tallink предлагается всем жителям Эстонии в возрасте от 12 лет. Процедура проводится в порядке живой очереди без предварительной регистрации.

«Защита людей вакциной имеет важную роль в предотвращении тяжелого течения болезни и попадания в больницу. Бустерная доза, в первую очередь, защищает самого человека. Давайте позаботимся о себе и своих близких, сделав прививку себе и посоветовав также своим близким защитить себя с помощью вакцины. Важен каждый человек», - сказал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.

С понедельника на две недели, в рамках кампании «С тремя надежнее», количество мест и время проведения вакцинации по всей Эстонии значительно увеличится, в том числе, будут добавлены новые пункты без предварительной регистрации в торговых центрах и домах культуры.