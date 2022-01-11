Успешное начало года: эстонская фристайлистка Келли Сильдару поднялась на пьедестал почета

Она сумела показать прекрасные результаты, несмотря на то, что не смогла сделать ни одного тренировочного заезда: багаж спортсменки потерялся вместе со всем снаряжением.

«Я очень счастлива, - сказала Сильдару сразу после соревнований. – Я не сумела провести ни одной тренировки, потому что потерялся багаж. Но очень довольна, что все же смогла показать красивую работу».

Сильдару победила, набрав в первой попытке 93,75 балла. Во второй попытке были допущены небольшие ошибки – 89,25 балла.

Второе место заняла Эйлин Гу (Китай), у нее 91 балл. Третье место у американки Мэгги Войсин (90 баллов).

Сильдару, выиграла оба этапа Кубка мира в этом сезоне. Впереди еще четыре этапа соревнований.