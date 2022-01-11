Успешное начало года: эстонская фристайлистка Келли Сильдару поднялась на пьедестал почета
На состоявшемся накануне в США этапе Кубка мира в американском Маммот-Маунтине Сильдару одержала победу в слоупстайле.
На состоявшемся накануне в США этапе Кубка мира в американском Маммот-Маунтине Сильдару одержала победу в слоупстайле.
Она сумела показать прекрасные результаты, несмотря на то, что не смогла сделать ни одного тренировочного заезда: багаж спортсменки потерялся вместе со всем снаряжением.
«Я очень счастлива, - сказала Сильдару сразу после соревнований. – Я не сумела провести ни одной тренировки, потому что потерялся багаж. Но очень довольна, что все же смогла показать красивую работу».
Сильдару победила, набрав в первой попытке 93,75 балла. Во второй попытке были допущены небольшие ошибки – 89,25 балла.
Второе место заняла Эйлин Гу (Китай), у нее 91 балл. Третье место у американки Мэгги Войсин (90 баллов).
Сильдару, выиграла оба этапа Кубка мира в этом сезоне. Впереди еще четыре этапа соревнований.
Келли в этом году готовится также к Зимней Олимпиаде, которая начнется в феврале. В конце прошлого года она оправилась от полученной на соревнованиях травмы и начала работать со спортивным психологом. На Олимпиаде Келли планирует выступить в трех дисциплинах: биг-эйр, хафпайп и сноуборд-кросс.