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  • Успешное начало года: эстонская фристайлистка Келли Сильдару поднялась на пьедестал почета

Успешное начало года: эстонская фристайлистка Келли Сильдару поднялась на пьедестал почета

Келли Сильдару ФОТО: Sean M. Haffey

На состоявшемся накануне в США этапе Кубка мира в американском Маммот-Маунтине Сильдару одержала победу в слоупстайле.

Она сумела показать прекрасные результаты, несмотря на то, что не смогла сделать ни одного тренировочного заезда: багаж спортсменки потерялся вместе со всем снаряжением.

«Я очень счастлива, - сказала Сильдару сразу после соревнований. – Я не сумела провести ни одной тренировки, потому что потерялся багаж. Но очень довольна, что все же смогла показать красивую работу».

Сильдару победила, набрав в первой попытке 93,75 балла. Во второй попытке были допущены небольшие ошибки – 89,25 балла.

Второе место заняла Эйлин Гу (Китай), у нее 91 балл. Третье место у американки Мэгги Войсин (90 баллов).

Сильдару, выиграла оба этапа Кубка мира в этом сезоне. Впереди еще четыре этапа соревнований.

Келли в этом году готовится также к Зимней Олимпиаде, которая начнется в феврале. В конце прошлого года она оправилась от полученной на соревнованиях травмы и начала работать со спортивным психологом. На Олимпиаде Келли планирует выступить в трех дисциплинах: биг-эйр, хафпайп и сноуборд-кросс.

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