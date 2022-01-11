В течение этой недели в Ласнамяэ можно сделать бесплатный экспресс-тест на COVID-19

«Экспресс-тестирование – эффективный способ для лучшего предотвращения распространения COVID-19 и я рада, что на этой неделе все желающие смогут сделать бесплатный экспресс-тест на антиген и в Ласнамяэ. Сотни людей уже воспользовались этой возможностью и на выходных уже удалось выявить первых позитивных. В центре культуры «Линдакиви» по-прежнему можно получить первый или второй укол, бустерную дозу прививки, а также проконсультироваться по всем касающимся вакцин вопросам», – сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Пункт вакцинации и консультаций в центре культуры «Линдакиви» (ул. Коорти, 22) работает по будням в 12-19 и по выходным в 10-17. Для вакцинации с собой надо взять ИД-карту или паспорт. Предварительной регистрации не требуется.

Бесплатное экспресс-тестирование началось в «Линдакиви» в субботу и на сегодняшний день тестирование прошли сотни людей. Возможность сделать бесплатный экспресс-тест будет доступна до 16 января (включительно), протестироваться можно в часы работы пункта вакцинации. Услугу тестирования оказывает Eldred OÜ.