В течение этой недели в Ласнамяэ можно сделать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
В Ласнамяэ в центре культуры «Линдакиви» в течение этой недели можно сделать бесплатный экспресс-тест на антиген. На выходных уже удалось выявить первых позитивных.
В Ласнамяэ в центре культуры «Линдакиви» в течение этой недели можно сделать бесплатный экспресс-тест на антиген. На выходных уже удалось выявить первых позитивных.
«Экспресс-тестирование – эффективный способ для лучшего предотвращения распространения COVID-19 и я рада, что на этой неделе все желающие смогут сделать бесплатный экспресс-тест на антиген и в Ласнамяэ. Сотни людей уже воспользовались этой возможностью и на выходных уже удалось выявить первых позитивных. В центре культуры «Линдакиви» по-прежнему можно получить первый или второй укол, бустерную дозу прививки, а также проконсультироваться по всем касающимся вакцин вопросам», – сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.
Пункт вакцинации и консультаций в центре культуры «Линдакиви» (ул. Коорти, 22) работает по будням в 12-19 и по выходным в 10-17. Для вакцинации с собой надо взять ИД-карту или паспорт. Предварительной регистрации не требуется.
Бесплатное экспресс-тестирование началось в «Линдакиви» в субботу и на сегодняшний день тестирование прошли сотни людей. Возможность сделать бесплатный экспресс-тест будет доступна до 16 января (включительно), протестироваться можно в часы работы пункта вакцинации. Услугу тестирования оказывает Eldred OÜ.
Дополнительную информацию о вакцинации и вакцинах можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru, а также получить по телефонам 1247 (ежедневно 8:00-20:00 на эстонском, русском и английском языках).